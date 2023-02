Madagascar: Roland Ratsiraka - " 600 milliards Ar. disparus du Fonds routier "

Détournements ou bien mauvaises gestions, le régime d'Andry Rajoelina a encore fait parler de lui. A entendre les explications de Roland Ratsiraka, l'état actuel des routes, nationales ou communales, en est les conséquences.

Le défi est de réaliser ce que les régimes successifs n'ont jamais pu faire depuis 60 ans. C'est ce que le régime Andry Rajoelina a voulu montrer depuis 2018. A en croire les différentes réactions et les réalités de ces dernières années, l'échec n'a pas d'égale pour les " Oranges ". Andry Rajoelina et son équipe n'étaient pas à la hauteur de ce qu'ils ont promis. Etat de routes, nationales et communales, déplorables, des portions presque impraticables, rien ne plaide en faveur du régime, des ministres de Travaux publics, et des maires en place depuis au moins ces cinq dernières années. Hier, le député de Toamasina 1, et non moins ancien ministre des Travaux publics, Roland Ratsiraka, a soutenu que des détournements étaient à l'origine de cette situation. " En 2022, 350 millions de Ressources Propres internes ont été détournés ", a-t-il souligné tout en avançant que les sommes étaient allouées, peut-être, à la JIRAMA pour son redressement.

Transparence

L'expérience est du côté du député de Toamasina 1. Durant plus de deux heures, il a vanté ses réalisations durant le temps qu'il était à la tête du ministère des Travaux publics entre 2014 et 2016. Il a ainsi fait la promotion d'une technique qui a fait son épreuve, les routes bétonnées, avec un expert français à l'appui. " Il est très important que la population malgache et tous les usagers de la route comme les producteurs et autres soient réellement informés des raisons pour lesquelles les routes sont dans cette situation et surtout qu'on comprenne les solutions et que nous puissions expliquer s'il n'y a pas de solution ", a souligné le député de Toamasina 1 avant d'indiquer que " nous avons un devoir de transparence et de redevabilité vis à vis de nos compatriotes et il intervient ici en tant qu'ancien maire et ordonnateur de travaux, puis ancien ministre des Travaux publics et du tourisme ".

0 nid de poule

Les chiffres donnés par l'ancien ministre des Travaux publics donnent les vertiges. Selon les estimations " 600 Milliards ariary ont disparu alors qu'aucun entretien n'a été fait depuis 4 ans, de 2019 à 2022 ". Rappelons que grâce à la RER (Redevance sur l'Entretien Routier), financement le plus important car presque toute la population utilise le carburant même indirectement par l'achat de PPN ou autres produits : 134 Ar/L pour le gasoil et 288 Ar/L pour l'essence chaque année nous avons 100 milliards Ar environ pour l'entretien routier pour 12.000 KM. " Somme dérisoire : en gros les 100 milliards Ar ne pourront entretenir que 40 Km à 2,5 milliards Ar sans ouvrages ", a-t-il poursuivi. A cette vitesse, et avec cette pratique, l'objectif de zéro nid de poule est irréalisable, alors que c'était le cas entre 2014 et 2016. Et à Roland Ratsiraka de continuer que " les 100 Milliards Ar annuels que les citoyens paient, ne doivent plus être détournés pour approvisionner la JIRAMA, MADAGASCAR AIRLINES ou autres choses que les routes. C'est de la bonne gouvernance et respect de l'Etat de droit. Une partie de cet argent parviendra largement à maintenir la politique de 0 nid de poule sur les réseaux structurants une fois réhabilités ".

Redevabilité

Roland Ratsiraka ne veut pas rester dans les critiques, des solutions ont été données durant la conférence d'hier. " Il faut augmenter le taux du RER, à condition d'avoir réhabilité les chaussées dans les 6 villes. Cela sera certes insuffisant mais l'image du pays dépend en priorité de l'image des villes puis il y a un minimum de redevabilité que nous devons aux contribuables. Le Premier Ministre et le Ministre des Travaux Publics doivent expliquer en détails à la population Malgache les raisons pour lesquelles ils ont détourné l'argent du Fonds Routier. Les bailleurs de fonds doivent conditionner leurs prêts ou dons sur un audit du Fonds Routier afin de vérifier qu'il n'y a pas de détournement de fonds ", a-t-il fait terminer.