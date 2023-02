Madagascar: Valéry Ramonjavelo - L'ancien SGP quitté le MMM et se met en réserve de la République

L'ancien Secrétaire Général de la Présidence de la République a remis sa démission auprès du Bureau politique du Malagasy Miara-Miainga le 4 novembre 2022.

Valéry Ramonjavelo quitte le parti Malagasy Miara-Miainga. En effet, l'ancien Secrétaire Général de la Présidence a déposé sa démission en tant que membre du MMM. Une lettre y afférente a été déposée auprès du président national de ce parti Hajo Andrianainarivelo le 4 novembre 2022. Le divorce est donc définitivement consommé entre les deux ex-compagnons de lutte. Force est de rappeler que Valéry Ramonjavelo figure parmi les membres fondateurs du Malagasy Miara-Miainga. Joint au téléphone, ce dernier a tenu à préciser que la séparation s'est faite en de très bons termes. Il n'y aurait eu aucun différend entre le MMM et l'ancien SGP. Ce serait seulement la vision par rapport à la politique qui est différente. Valéry Ramonjavelo serait contre la décision du MMM de se ranger dans le camp de l'opposition. " Je trouve une incohérence dans ce choix politique vu la contribution que nous avions apporté pour mettre en place ce régime. Pour ma part, je préfère rester en pleine cohérence avec mes actions ", explique Valéry Ramonjavelo qui préfère s'en tenir à ses principes de vie, ainsi qu'aux valeurs auxquelles il s'est toujours attaché. Notamment, la loyauté qui constitue le principal paramètre ayant motivé sa décision.

13 Velirano

En effet, l'ex-SGP préfère confirmer son soutien et sa fidélité envers son ancien patron qu'est le président Andry Rajoelina. " Je me rends disponible et me mets en réserve de la République ", a-t-il réitéré. Il a déjà fait la même déclaration au lendemain de son départ du Secrétariat Général de la République. La question est donc de savoir si Valéry Ramonjavelo est pressenti à un autre poste à haute responsabilité. D'autant plus qu'hier, il a encore confirmé sa solidarité envers le président Andry Rajoelina et avec le régime actuel. Et lui de marteler : " Je m'associe clairement et totalement avec la vision du Chef de l'Etat ". 10 mois après avoir quitté la Présidence de la République, Valéry Ramonjavelo a de grandes chances de revenir sur le devant de la scène politique. Un éventuel retour en force est donc prévu pour celui qui a joué un rôle crucial dans la réalisation des 13 Velirano. D'ailleurs, il se dit disposé à poursuivre le travail entrepris avec le président Andry Rajoelina. " Après ce que l'on a vécu ensemble, je ne peux pas tourner le dos au président Andry Rajoelina. Ce serait malhonnête, a soutenu l'ex-SGP.