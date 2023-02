Ile Maurice: Secousses au sein du Ptr l Faugoo - "Je me présenterai devant le comité disciplinaire

Réagissant à notre article paru dans l'édition d'hier, Satish Faugoo a précisé qu'il se présentera bel et bien devant le comité disciplinaire qu'instituera le Parti travailliste (Ptr) pour confirmer ce qu'il a dit dans une interview de presse et dira d'autres choses qu'il n'a pas encore dites.

Il souhaite que les débats devant ce comité soient suivis par la presse. Il a ajouté qu'il ne compte pas se joindre au Mouvement socialiste militant (MSM) et qu'il n'a jamais rencontré Pravind Jugnauth ou tout autre émissaire du parti. "Je suis encore membre du Ptr et j'ai été nommé 1ervice-président et c'est en tant qu'un dirigeant du parti que je m'exprimerai devant le comité disciplinaire. D'ailleurs j'ai été vice-président du parti pendant ces 12 dernières années."

Satish Faugoo nie catégoriquement que s'il a fait une sortie contre le leader du Ptr, c'est parce qu'il sait qu'il n'aura pas de ticket aux prochaines élections générales. "J'ai déjà dit à Navin Ramgoolam que je ne suis pas intéressé à être candidat aux prochaines élections générales et de ce fait je ne suis pas intéressé à obtenir un ticket. Donc la question de ticket n'a aucun rapport avec mes déclarations." Il a ajouté que les élections sont prévues dans 20 mois ou après et comme c'est à la dernière minute que le leader nomme ses candidats, donc c'est une question qui ne se pose pas. Selon lui, c'est un faux prétexte que cherche Navin Ramgoolam.

Au sujet du poste de secrétaire général, il a souligné qu'il n'a jamais été demandeur pour ce poste ni aucun autre poste à responsabilité "Oui, je me suis opposé à ce que ce poste revienne à Raviraj Beechook, car pour moi c'est un néophyte en politique, n'ayant jamais été parlementaire. J'ai dit au leader du Ptr qu'il veut jouer la carte du castéisme au détriment de l'intérêt du parti. J'aurais souhaité que ce poste revienne à une femme pour une plus grande représentativité féminine. Au cas où il n'y aurait pas une telle candidate, j'avais proposé le nom d'Osman Mahomed, qui a été élu à deux reprises, donc un parlementaire d'expérience et aussi un fonctionnaire de carrière. Je suis disposé à jurer un affidavit pour confirmer tout ce que j'ai dit plus haut."

Concernant le débat vieux-jeunes, Satish Faugoo fait remarquer qu'il est beaucoup plus jeune politiquement que Navin Ramgoolam et que la question qu'il soit classé dans la catégorie de vieux ne se pose pas. Il ajoute qu'il a été fonctionnaire dans le judiciaire et que dans sept ans il aurait pris sa retraite. Il dit qu'il faut faire plus de place aux jeunes et que c'est un faux débat de venir parler des vieux ou des jeunes.