Ile Maurice: Résultats du Higher School Certificate - 49 lauréats pour la cuvée 2022

Hier vendredi le 10 février, c'était le grand jour pour les milliers de collégiens qui avaient pris part aux examens du Higher School Certificate (HSC). Les résultats sont tombés et les lauréats proclamés. Il est à parier que beaucoup d'entre eux choisiront de ne pas rentrer au pays malgré l'appel de la ministre de l'Education, Leela Devi Dookhun-Luchoomun, qui encourage ces jeunes à revenir à Maurice après leurs études.

Ils ont pu pousser un ouf de soulagement. En effet, hier a marqué la proclamation des résultats du HSC mettant fin à l'attente de 5 900 candidats. L'annonce a été faite par la ministre de l'Education, Leela Devi Dookhun-Luchoomun, au bureau du Premier ministre après la traditionnelle signature de la fiche des lauréats.

Cette année, Maurice a enregistré 49 lauréats, soit trois de plus que 2021 avec notamment la Sir Anerood Jugnauth National Scholarship et le HSC Professional Laureate 2022. Les collèges habitués à la grande scène n'ont pas démérité avec le Royal College de Curepipe qui a enregistré 10 lauréats suivi du Royal College de Port-Louis avec six lauréats. Les filles du Queen Elizabeth College ont aussi assuré avec neuf lauréates. Le Droopnath Ramphul State College avec un lauréat, le Maurice Curé State College avec six lauréats, le Collège du Saint-Esprit avec deux lauréats et la Doha Secondary School affichant aussi deux lauréats. Le Sookdeo Bissoondoyal State College et la Forest Side State Secondary School Girls ont eu un lauréat chacun. Kang Si Ru est le seul lauréat du collège John Kennedy, situé à Beau- Bassin, tandis que Seikdaur Ishan devient le 8e lauréat de l'histoire du collège James Burty David. Le Mahatma Gandhi Institute de Moka a également enregistré un lauréat ainsi que le collège Lorette de Quatre-Bornes. Rodrigues a, pour sa part, produit quatre lauréats.

Pour le HSC Professional Laureate 2022, les lauréats sont issus de la Mahatma Gandhi Secondary School et la Belle-Rose State Secondary School. La ministre de l'Education a salué les efforts des élèves qui ont su s'adapter et se montrer résilients face à la pandémie et le confinement. A une question de la presse faisant mention d'un ancien lauréat, en l'occurrence Luciano Azor, qui a expliqué qu'il préfère travailler et vivre à l'étranger face aux coûts de la vie qui prévaut à Maurice, la ministre a réitéré qu'elle souhaite que tous les lauréats reviennent à Maurice après leurs études.

En chiffres: près de 8 % d'échec

92,25 %. C'est le taux de réussite aux examens du HSC cette année. Ils étaient 5 640 candidats pour 2022, soit 3 200 filles et 2 440 garçons. Thanacoody Soborun du Mauritius Examinations Syndicate a souligné que les résultats de 2022 doivent être comparés à ceux de 2019 en raison de la pandémie de Covid-19, où des examens ont été effectués dans différentes circonstances. Le taux de réussite en pourcentage pour l'île Maurice s'élève à 92,25 %, ce qui représente 5 469 candidats, dont 94,76 % représentent 3 108 filles et 89,07 % 2 361 garçons. En ce qui concerne l'île Rodrigues, le taux de réussite s'élève à 90,64 %, soit 90,22 % représentent 92 filles et 91,14 % 79 garçons. Une donne qui n'a pas changé avec les filles qui ont mieux travaillé que les garçons. Les écoles ayant présenté plus de 50 candidats ont brillé, soit le Queen Elizabeth College, le Dr Maurice Curé State College, le Droopnath Ramphul State College, Royal College de Curepipe, le collège Lorette de Quatre-Bornes, le collège du Saint-Esprit, la Belle-Rose State Secondary School, le collège Imperial, la Doha Secondary School, le Forest Side State Secondary School (Girls), le Mahatma Gandhi Institute de Moka et la Mahatma Gandhi Secondary School de Flacq. Autre amélioration, ce sont les performances dans divers domaines, les études commerciales, qui sont passées de 66,2 % en 2019 à 89,3 % en 2022 ; la chimie, de 75,6 % à 91,4 % ; l'économie, de 79,6 % à 93,2 % ; la littérature anglaise, de 60,1 % à 90,4 % ; les mathématiques, de 81,4 % à 91,8 % ; la physique, de 80,2 % à 91,1 % et la sociologie, de 64,8 % à 88,6 %. Le taux de réussite de HSC Professional (HSC Pro) s'élève à 96,55 %, représentant une augmentation de 5,6 % par rapport à 2021. Deux bourses ont été attribuées aux meilleurs candidats HSC Pro.