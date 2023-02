Madagascar: Rugby / Elite Fédéral - En transition vers le TOP 12

La saison 2023 sera spéciale pour le Malagasy Rugby. Le championnat Elite fédéral TOP 20 sera un tournoi qualificatif pour le TOP 12. Le tirage au sort a eu lieu hier à Andraharo.

Deux championnats Elite fédéral en une saison. " L'année 2023 signera la transition du championnat Fédéral 1 à un nouveau format élite à 12 clubs ", c'est ce qu'a annoncé le Malagasy Rugby lors du tirage au sort du Championnat hier à Andraharo. Ce projet entre dans le cadre du développement de la haute performance du ballon ovale malgache. Les férus auront droit à deux compétitions de première division hommes cette saison. En effet, le format ne changera qu'à partir du second semestre avec l'admission du championnat TOP 12. Les 20 clubs élites devront encore passer au championnat TOP 20 dénommé " XXL Energy TOP 20 ". La compétition débutera le 19 février au temple de rugby.

Toujours avec la formule standard, les 20 équipes se répartissent dans quatre poules de cinq. Chaque équipe devra jouer quatre matches lors de la phase de poules. Puis il y aura un classement pour savoir les 16 premières équipes qualifiées en quarts. La compétition se poursuit avec la demi et la finale avant le 8 juillet. Pour le TOP 12, le coup d'envoi sera donné juste après les JIOI en septembre. Les huit équipes qualifiées en quart de finale lors du TOP 20 seront systématiquement qualifiées pour le TOP 12. Les quatre places seront occupées par les quatre meilleurs vaincues. " Il s'agit d'un cycle de développement de performance qu'on doit traverser au niveau national et des clubs pour les 6 prochaines années.

Nous sommes obligés de restreindre les élites pour rééquilibrer la compétition fédérale, et que le championnat fédéral 2 soit performant. Le cycle professionnel est programmé entre 2025 et 2027 ", note Fréderic Dumant, Responsable marketing de la Fédération.

En revenant sur le tirage au sort d'hier, le Cosfa tenant du titre est logé dans le groupe C avec JSTA Ambondrondra, SCB Besarety, Mang'ART Manjakaray et UASC Cheminot. La poule D est assimilée à la poule de la mort avec en tête se trouve USA Ankadifotsy, malheureuse finaliste, suivie par 3FAI Ambalavao, USACAR Commune, FTM Manjakaray et FTAT Anosibe. Trois équipes d'Andohatapenaka ont hérité de la poule B à savoir FTBA, US Ikopa, et XV Avenir. STM Savonnerie et 3FB de la santé complètent la liste. La poule A est composée par Tam Anosibe, TFMA Ankasina, TFA Anatihazo, XV FA Ampasika et FBM Bemasoandro. En tant que boisson officielle, XXL soutient le Malagasy Rugby sous différentes formes dont la prise en charge des coûts liés à la compétition et les besoins en rafraîchissement. Elle appuiera également dans la partie communication. A la fin de la compétition, XXL réserve des cash prize pour les trois premières équipes ainsi qu'au meilleur joueur et le meilleur marqueur.