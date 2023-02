Madagascar: Salon des études à l'étranger - 18 pays présents à la cinquième édition

L'édition 2023 de cet événement international se déroule actuellement à Ivandry. Un rendez-vous à ne pas manquer pour ceux et celles qui projettent de continuer leurs études à l'étranger.

" Des universités issues de huit pays du monde sont actuellement présentes au salon des études à l'étranger ". Propos de Jacky Fanambinanana, responsable auprès de Fan Education, qui annoncent la couleur pour l'édition actuelle du Salon des études à l'étranger. Un événement signé Fan Education qui vise à offrir de plus amples informations, conseils et orientations aux jeunes malgaches désireux de poursuivre leurs études dans les pays étrangers. Une mission que l'agence Fan Education s'est donnée depuis des années et dont le lietmotiv consiste à " offrir la meilleure expérience sur les études internationales aux étudiants ". Interrogé sur les domaines et filières d"études pouvant être observés durant le salon, Jacky Fanambinana promet de la " diversité ". " Toutes les filières et mentions sont présentes durant cet événement. On ne va pas proposer un seul domaine. " précise-t-il.

Objectif. Fan Education s'adresse aux étudiants malgaches suffisamment ambitieux pour réaliser leur rêve d'étudier à l'étranger en leur proposant l'ouverture au monde. Une ouverture qui se manifeste par un catalogue de destinations qui touche aussi bien les pays anglophones que francophones. " Et c'est d'expériences que le Canada s'inscrit actuellement à la première marche du podium des préférences des jeunes malgaches ", nous confie Jacky Fanambinana. " La raison se trouvant dans l'accueil et le respect de l'humain que l'on retrouve dans ce pays ", précise le responsable. Pour l'édition de cette année, dix-sept participants seront présents, prêts à accueillir les jeunes intéressés à poursuivre leurs études à l'étranger. Une particularité par rapport aux anciens salons durant lesquels l'Education Global Expo a accueilli cinq pays au maximum et dix-sept universités.

Fan Education, les services :

Orientations et conseils

Procédures d'admission universitaire

Organisation de voyage

Summer camp / séjour linguistique

Post Landing assistance

10 destinations