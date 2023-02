Ile Maurice: Manifestation contre les amendements de l'IBA - La convocation de Rajen Narsinghen suspendue

Rajen Narsinghen a été convoqué par la Major Crime Investigation Team, hier vendredi le 10 février, en raison de sa participation à une manifestation contre les amendements apportés à l'Independent Broadcasting Authority Act, le 30 novembre 2021. Mais la convocation ne s'est pas passée comme prévue.

Et pour cause : parmi son panel d'avocats figure Me Rama Valayden. Sur place, les policiers lui ont fait savoir que Me Valayden ne peut le représenter car il est aussi concerné par cette affaire. Ce à quoi Rajen Narsinghen a répondu que c'est son droit de choisir ses avocats et que c'est à l'homme de loi de décider s'il y a conflit d'intérêts ou pas, comme c'était le cas pour Me Akil Bissessur. De ce fait, toute la procédure a été suspendue en attendant la position du bureau du Directeur des poursuites publiques. L'enquête est, pour l'heure, menée par les hommes de la Major Crime Investigation Team, qui tombe sous le Central Criminal Investigation Department.

Rajen Narsinghen est représenté par Meˢ Valayden, Kavi Verriah, Arvin Babajee, Pravesh Nuckchady et trois juniors.