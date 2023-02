Sénégal: Lutte/ Bombardier/Tapha Tine ce dimanche, à l'Arène Nationale - Retrouvailles explosives des deux Géants

Dans la série des grosses affiches concoctées depuis le début de cette saison, les férus de lutte avec frappe vont encore se régaler, ce dimanche 12 février, avec le combat qui oppose à l'arène nationale, Tapha Tine de l'écurie Baol à Serigne Dia Bombardier de Mbour. Une confrontation initiée par le promoteur Alioune Guèye en collaboration avec Eric Favre, promoteur de MMA, qui aura des allures de revanche. Les deux mastodontes se retrouvent onze ans après leur rude et ensanglantée confrontation du 24 juin 2012, soldée par une victoire sur décision médicale en faveur du Géant du Baol.

Après la méga affiche entre Balla Gaye et Boy Niang, l'arène sera ce dimanche le théâtre du grand choc qui oppose Serigne Dia " Bombardier " et Tapha Tine. Ce duel matérialisé par Lune Productions d'Alioune Guèye avec le soutien d'Éric Favre, promoteur de MMA, va faire courir les férus de la lutte et sera le remake de la première confrontation entre les deux lutteurs qui s'étaient fait face le 24 juin 2012 au stade Demba Diop, C'était au bout d'une rude confrontation qui avait presque dégouté plus d'un amateur, du fait que la lutte pure avait cédé le pas à un véritable pugilat. Une partie de boxe durant laquelle le Géant de l'écurie Baol Mbollo s'illustra avec ses coups de points ravageurs, ses uppercuts pour faire plier son adversaire. Sollicité à plusieurs reprises, le célèbre médecin " Ardo " sera obligé de mettre un terme au combat afin de préserver l'intégrité physique d'un Bombardier au visage tuméfié et ensanglanté. Ce qui a ouvert la voie de la victoire sur décision médicale à la tête de file de Baol Mbollo.

Entre revanche et confirmation

L'heure de la revanche a donc sonné pour Bombardier. Ses propos d'avant-combat démontrent suffisamment sa détermination de prendre sa revanche. Lui qui déclaré que " c"est une revanche de rêve " qui s'est présentée. J'ai pris ce combat pour le gagner ", déclarait-t-il, avant de promettre de boucler le combat en " cinq minutes ".

Le Champion du Baol est déjà prêt au défi et mise sur ses bonnes aptitudes physiques et ses dispositions dans la boxe pour refaire le coup. " Je remercie le grand frère Bombardier d'avoir eu le courage de croiser le fer avec moi. Mais je vais le battre et gagner ce combat. En 2012, c'était takh si rip, cette fois ce sera une stratégie plus pointue ", lancera-t-il. Quoi qu'il en soit, la motivation de Tapha Tine est sans faille. Les supporters du côté de Réfane, Ndagalma et toute la contrée du Baol sont confiants et satisfaits de la forme actuelle de leur fils.

Après la désillusion, face à Balla Gaye 2 et ensuite face à Ama Baldé, le Géant du Baol avait, en effet, réussi à convaincre plus d'un suite à ses succès éclatants devant Yékini Junior et ensuite Boy Niang. Il ne lui reste qu'à confirmer et franchir le cap de Bombardier qui lui permettra d'aller à la conquête de la couronne du " Roi des arènes " tant convoité et que son détenteur Modou Lô mettra en jeu lors de son prochain combat face à Boy Niang. Le Géant de la Petite côte ne cache pas cette grande ambition de décrocher une fois encore le titre de " Roi des arènes " et de pouvoir parachever sa longue carrière. Ce qui serait également inédit dans l'histoire puisqu'il sera le seul lutteur à monter à trois reprises sur le trône. Pour ce faire, il doit impérativement s'offrir une revanche devant son adversaire et se positionner pour l'après combat " royal " entre Modou Lô et Boy Niang.