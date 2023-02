Soudan/Tunisie: C1 | Phase des groupes - Groupe D (17h00 Rades) - EST-Al Merreikh du Soudan - Assumer ses ambitions

Le retour à la compétition continentale vient à point nommé pour un onze "sang et or" qui a récemment gommé plusieurs soucis dans le jeu, tout en bonifiant ce qui doit l'être en attaque.

L'Espérance Sportive de Tunis renoue ce soir avec la phase des groupes de la reine des compétitions continentales en accueillant les Soudanais d'Al Merreikh. Dans le cadre de la 1ère journée de la phase des poules de la C1, le onze à Nabil Maâloul devra s'assurer d'un départ qui lui permette de voir venir par la suite. Pas question de griller un joker d'entrée donc pour une équipe dont la production d'ensemble, ces derniers jours, est jugée cohérente avec des "Sang et Or" consistants dans le jeu comme noté en phase 1 du championnat, ces derniers temps. Quadruple vainqueur de l'épreuve, détentrice de deux éditions sur les quatre dernières, l'EST a cependant marqué le pas lors des deux dernières joutes où successivement Al Ahly puis le WAC ont été sacrés. Il est donc forcément temps pour le représentant tunisien de reprendre le "tissage de la tapisserie" de sa grande saga continentale.

Et cela passe, bien entendu par une bonne entrée en matière en phase de groupe, avant de percer et de se projeter, comme nous a souvent habitués l'EST en Ligue des champions. Aujourd'hui, les Ben Romdhane, Chaâlali, Badri, El Houni, Bougrine, Ben Ayed et autre Tougai croisent le fer avec une vieille connaissance à ce niveau, Al Merreikh du Soudan. Et dans un stade Hamadi Agrebi tout acquis à la cause des "Sang et Or", les coéquipiers de Ben Chrifia devront livrer une rencontre pleine pour espérer à terme tenir un résultat.

Bref, sans être un match couperet, cette rencontre revêt une grande importance quand on sait que, par la suite, l'EST devra en découdre avec le CRB et le Zamalek, deux gros morceaux qui visent légitimement le dernier carré. En clair, l'EST doit sortir le grand jeu dès aujourd'hui, bousculer les Soudanais, prendre option d'entrée même, avant de sécuriser pour finalement s'imposer et ainsi annoncer la couleur assez tôt en cette phase précise de la C1.

Meriah et El Houni opérationnels

Jusque-là, avant d'appuyer sur le champignon à la négociation de la dernière ligne droite du warm-up du championnat, l'Espérance a connu un parcours local contrasté, mais a su monter en puissance par la suite. Le retour à la compétition continentale vient donc à point nommé pour un onze qui a récemment gommé plusieurs soucis dans le jeu, tout en bonifiant ce qui doit l'être, surtout en attaque avec une meilleure animation offensive de la part des Ben Romdhane, Badri, El Houni et même Ben Ayed qui ont concrétisé à plus d'une reprise. De la variété dans le jeu, un brin de réussite et une meilleure cohésion défensive, comme noté ces derniers jours, l'EST a forcément les moyens de ses ambitions, même si là, en l'état, quelques absences sont à signaler.

A cet effet, si le portier Ben Chrifia et l'axial Meriah sont bons pour le service, le plateau technique ne pourra pas compter sur l'apport des Raed El Fadaâ, Mohamed Ben Ali et Zied Machmoum, tous trois convalescents. Pas d'épine dans le pied de Nabil Mâaloul cependant, sachant que la profondeur du banc "sang et or" est telle que le champion en titre tunisien peut parer à toute éventualité.