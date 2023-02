Sénégal: Thiès - Plus de 2.000 femmes en situation de vulnérabilité ont bénéficié de l'aide du PASNEEG

Thiès — Le Projet d'appui à la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre (PASNEEG) a fourni une assistance juridique et aidé à la réinsertion économique de plus de 2.000 femmes de la région de Thiès (ouest), a appris l'APS samedi de la ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants, Fatou Diané.

"Plus de 2.000 victimes de violences sont prises en charge avec le fonds d'assistance juridique et judiciaire, 145 victimes et survivantes de violences bénéficient d'une aide à la réinsertion économique, et 368 acteurs ont reçu une formation de renforcement de capacités", a déclaré Mme Diané.

La ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants a rencontré des membres d'organisations féminines à Thiès, à l'occasion de la tournée économique du chef de l'Etat dans cette région.

"A Thiès, nous avons pris en charge plus 2.000 victimes de violences [... ] avec tout un paquet de services d'accompagnement à la réinsertion économique", a-t-elle dit.

Selon Fatou Diané, des "bourses économiques" du PASNEEG ont été octroyées à de très petites entreprises. D'autres initiatives économiques portées par des femmes et des jeunes ont été financées par ce projet en vue de l"'autonomisation" et de la "résilience des ménages vulnérables", avec un montant global de 172 millions de francs CFA, a-t-elle dit.

Fatou Diané a pris part à une réunion de sensibilisation des associations féminines de Thiès, sur les "opportunités et les mécanismes" de financement des structures de l'Etat dédiées à l'entrepreneuriat.

"Tout un paquet de services existe. Il faut aller se renseigner pour pouvoir [bénéficier des] projets de financement. La première étape, c'est d'avoir les bonnes informations qui permettent de se lancer" dans l'entrepreneuriat, a-t-elle dit en s'adressant aux membres des organisations rencontrées à Thiès.