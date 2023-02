Burkina Faso: Programme JAAL 2022 - 10 entreprises engagées à vaincre l'Insécurité Alimentaire

Le Fonds burkinabè de développement économique et social (FBDES) a présenté les bénéficiaires du programme " Journées agro-alimentaires " 2022, le vendredi 10 février 2023 à Ouagadougou.

Pour la cohérence et la qualité de leur plan d'affaires, la faisabilité financière et technique ainsi que la solvabilité et le marché potentiel qui sera généré par leur projet, dix entreprises agro-alimentaires ont été retenues par le jury comme bénéficiaires du programme JAAL " Journées agro-alimentaires " 2022. Elles ont été présentées par le Fonds burkinabè de développement économique et social (FBDES), partenaire du programme, le vendredi 10 février 2023, à Ouagadougou. Aux dires du DG du FBDES, Wendpanga Bruno Compaoré, ces lauréats vont bénéficier chacun d'un financement allant de 10 à 50 millions F CFA en vue de mettre en œuvre leurs projets. Des projets qui vont permettre, foi de M. Compaoré, de vaincre l'insécurité alimentaire au Burkina Faso.

" Vous n'êtes pas un choix ordinaire. Vous êtes comme les VDP de l'agro-alimentaire au Burkina Faso. Notre pays traverse des moments difficiles et ses plus hautes autorités ont voulu faire de cette lutte, une lutte populaire sur tous les aspects. Il faut d'abord qu'on ait l'arme pour combattre, mais il faut aussi de la bonne nourriture qui donne de la force aux soldats pour aller sur le terrain. Et c'est à vous VDP de l'agro-alimentaire d'assurer la lutte à ce niveau ", a-t-il indiqué. Cette recommandation du premier responsable du FBDES, Ouédraogo Ousmane, promoteur du restaurant Bistrot Tig-N-Dalce à Koudougou et bénéficiaire du JAAL 2022, entend la mettre en œuvre à travers la mise à disposition de mets locaux au service non seulement des Forces de défense et de sécurité, mais aussi de toute la population de la Cité du cavalier rouge.

" C'est un projet de rêve qui va se réaliser grâce au FBDES. Nous allons organiser des buffets au niveau de notre restaurant du lundi au vendredi uniquement avec des produits locaux. Et les gens pourront venir s'en approvisionner ", a-t-il indiqué. Le président du jury, André Traoré Mignan s'est réjoui de la qualité des projets reçus. " Nous avons constaté qu'il y a des battantes dans ce pays. Des personnes qui sont très valables et qu'il faut savoir accompagner. Et en cela, nous félicitons le FBDES ", a-t-il déclaré. M. Traoré a aussi félicité la Fédération des industries agro-alimentaires du Burkina (FIAB), initiatrice du concours pour cette opportunité qui permet à ses membres d'avoir accès à des financements pour leurs activités.

A ce propos, la présidente du conseil d'administration de la FIAB, Simone Zoundi, a plaidé auprès du FBDES pour l'augmentation de l'enveloppe financière allouée à l'organisation du concours, eu égard à l'engouement qu'il suscite auprès des acteurs agro-alimentaires. Elle a par ailleurs invité les bénéficiaires de cette IVe édition du JAAL à une utilisation rationnelle des fonds mis à leur disposition afin de faire de l'agro-alimentaire, un secteur vital au Burkina Faso.

A noter qu'en plus des bénéficiaires du programme JAAL 2022, la lauréate du " Grand Prix du président du Faso pour le soutien au développement de la compétitivité des PME et industries agro-alimentaires nationales ", a également été dévoilée lors de cette cérémonie. Il s'agit de Habibou Ouédraogo, promotrice de l'entreprise Yennega agro-alimentaire spécialisée dans la transformation du manioc en attiéké et qui emploie 73 personnes.

Avec un chiffre d'affaires initial de 500 000 F CFA, l'entreprise a aujourd'hui un chiffre d'affaires de 664 millions de francs CFA. Toute chose qui lui a permis de retenir l'attention du jury et de bénéficier ainsi d'une subvention de 5 millions F CFA pour ses activités. " Avec ce prix, nous allons travailler à renforcer notre entreprise et éliminer la faim au Burkina ", a-t-elle déclaré toute émue.