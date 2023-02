Ile Maurice: Vistara opérera cinq vols hebdomadaires entre Maurice et Mumbai à partir du 26 mars

L'annonce a été faite mercredi par Steven Obeegadoo, premier ministre adjoint et ministre du Tourisme lors d'un dîner de gala organisé par la Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA) à Delhi en collaboration avec SATTE Delhi 2023 (South Asia's Travel & Tourism Exchange).

Une trentaine de professionnels de l'industrie mauricienne du voyage, entre autres, y ont participé. "Les vols de Vistara viendront compléter ceux d'Air Mauritius vers et depuis l'Inde. Et fournir la capacité indispensable sur la route alors que nous développons les échanges entre l'Inde et Maurice, y compris le tourisme, à un niveau supérieur." Pour le Vice Premier mnistre, la connectivité aérienne est un élément clé du tourisme. Il se dit convaincu que les arrivées touristiques en provenance de la Grande Péninsule franchiront la barre des 100 000 visiteurs dans les années à venir.

Il a également souligné les efforts continus d'Air Mauritius, qui veut opérer deux vols hebdomadaires vers Delhi à partir de mai 2023, en plus des six vols hebdomadaires actuels vers Mumbai. C'est un A321LR NEO qui assura la liaison entre Mumbai et Maurice. L'appareil a une configuration qui comprend 12 sièges en classe Affaires, 24 sièges en classe économique Premium et 152 sièges en classe économique.

Maurice est la 12ème destination internationale desservie par Vistara à partir de Mumbai. Vinod Kannan, Chief Executive Officer (CEO) de Vistara se dit ravi d'ajouter la destination Maurice à leur réseau mondial. "En plus d'être une destination touristique populaire, Maurice est un centre d'affaires important et abrite de nombreuses institutions financières mondiales." De plus, le CEO estime que "compte tenu des liens culturels, commerciaux et bilatéraux solides entre l'Inde et Maurice, cette nouvelle route contribuera davantage au trafic croissant entre les deux pays." Selon le tarif appliqué par Vistara, la desserte Maurice-Mumbai-Maurice coûte Rs 28 999 pour la classe économique, Rs 33 999 pour la Premium et Rs 69 999 pour la classe Affaires.

Vistara est un joint venture de Tata Sons Private Limited et de Singapore Airlines Limited (SIA), dans laquelle Tata Sons détient 51 % du partenariat et Singapore Airlines 49% du capital. La société est enregistrée sous le nom de TATA SIA Airlines Limited. Le 9 janvier 2015, Vistara a commencé ses opérations avec un vol inaugural de Delhi à Mumbai. En peu de temps, la compagnie aérienne a rapidement étendu sa présence, à la fois en termes de réseau et de proposition de service. Le transporteur dessert désormais 40 destinations avec plus de 200 vols quotidiens opérés par une flotte de 47 appareils dont 36 Airbus A320.

Par ailleurs, la délégation mauricienne sera présente à la 29ème édition de SATTE qui se tient au India Expo Mart, à Delhi jusqu'au 11 février. L'événement est connu comme le principal salon du voyage et du tourisme en Asie pour faire des affaires, partager des connaissances, échanger des idées afin de trouver des solutions innovatrices pour accélérer le rythme de croissance de l'industrie.