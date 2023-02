Ile Maurice: Un père coupable d'abus sexuel sur sa fille de six ans

La magistrate Bhavna Sawock a trouvé coupable un père de 52 ans, poursuivi pour abus sexuel sur sa propre fille.

En cour, la victime, alors âgée de six ans, a raconté qu'en 2015, alors qu'elle dormait, chaque nuit, son père a abusé d'elle à plusieurs reprises. Elle avait cependant gardé le silence et l'affaire a été rapportée quand l'enfant a commencé à avoir des comportements troublants à l'école. L'institution a alors informé la Child Development Unit (CDU), qui a placé l'enfant au sein d'une famille d'accueil à l'issue d'une enquête. La magistrate a conclu que le père avait abusé de sa fille plus d'une fois et savait bien ce qu'il faisait en commettant ces actes.

Stricte vérité

La fille, aujourd'hui âgé de 13 ans, vit toujours dans un shelter, loin de ses parents. En cour, lors de son contre interrogatoire, elle a confirmé que son père a bel et bien abusé d'elle quand elle avait six ans et que ce qu'elle avait raconté à la police, à ses enseignants et aux fonctionnaires de la CDU, était la stricte vérité. Elle était toutefois hésitante à revenir sur ces faits du passé qui l'ont marquée. D'ailleurs, la magistrate a trouvé que la jeune fille avait maintenu sa version des faits en cour. Se basant sur le rapport du psychologue de la CDU, qui avait indiqué que l'enfant éprouve des émotions négatives envers son père et préfère parler de sa mère et de ses frères et sœurs, la magistrate a conclu que l'enfant était traumatisée par l'expérience vécue avec son père. De même, appelés à déposer en cour, ses enseignants, ainsi que son maître d'école, qui avait signalé ce cas à la police, ont expliqué que l'enfant avait des comportements troublants en classe et se plaignait souvent de maux de ventre.

Revenant sur cet incident, la jeune fille a raconté que d'habitude, elle dormait avec sa mère alors que son père dormait sur un autre lit dans la même chambre. Certains autres jours quand elle dormait avec son père, il la déshabillait dans la nuit, montait sur elle et la caressait avant de donner libre cours à ses pulsions sexuelles. L'enfant a pu, de façon claire, expliquer les actes du père. Ce dernier a réfuté les accusations portées contre lui mais il devait garder le silence lors de son interrogatoire en cour. La magistrate a trouvé que le père avait répété ses actes et avait agi de façon intentionnelle envers sa fille, une enfant de six ans.

Enfant traumatisée

Bien que la victime ait choisi de ne pas élaborer sur certains détails de l'affaire lors de son interrogatoire, la magistrate a conclu qu'il n'y avait aucune raison de douter de sa version car son comportement, après cet incident, a démontré qu'elle était une enfant traumatisée, qui ne souhaitait pas revivre cette expérience douloureuse en parlant de son père. "I had the opportunity to see and hear the complainant and I have no reasons to doubt the veracity of her testimony. True it is that the complainant was very hesitant to speak but her hesitancy can be explained by the fact that she was clearly feeling shy and traumatized to narrate the abuse which was undoubtedly reviving painful and bitter memories", a souligné la magistrate Sawock.