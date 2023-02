Congo-Brazzaville: Économie fluviale - Le nouveau chantier naval sera érigé à Maloukou Tréchot

Une délégation conduite par le ministre de l'Économie fluviale et des Voies navigables, Guy Georges Mbacka, s'est rendue le 10 février à Maloukou Tréchot, dans le district d'Ignié, pour inspecter le site devant abriter le futur chantier naval. Ce site se trouve dans la même zone que le lieu choisi pour le projet pont-route-rail Brazzaville/Kinshasa.

La mission d'inspection des membres du gouvernement consistait à évaluer si le terrain identifié peut accueillir les installations du chantier naval. La délégation ministérielle, composée du ministre Guy Georges Mbaka; du ministre des Zones économiques spéciales et de la Diversification économique, Jean Marc Thystère Tchicaya; et celui du Développement industriel et de la Promotion du secteur privé, Antoine Thomas Nicefore Fylla Saint-Eudes, s'est montrée rassurante concernant la capacité du site.

Les autorités ont voulu au départ installer le chantier naval dans la Zone économique spéciale de Maloukou, avant de changer d'avis. Le site de Maloukou Tréchot est adapté au projet de l'usine du chantier naval, a commenté le ministre l'Économie fluviale et des Voies navigables. Il a ajouté que la construction du chantier naval permettra au Congo de se doter d'un armateur public d'entretien et de réparation des bateaux, en appui au Port autonome de Brazzaville et ports secondaires.

" Le chantier naval est essentiel pour l'économie fluviale. Mais nous sommes encore dans la phase de prospection. C'est ainsi que le gouvernement avait organisé un voyage en Malaisie en vue de voir les réalisations de ce pays en matière de chantier national. Après donc notre visite d'inspection ici à Maloukou Tréchot, une équipe technique sera dépêchée sur place avant l'arrivée des partenaires engagés dans la mise en œuvre du projet ", a déclaré Guy Georges Mbaka.

La descente de terrain a également permis aux membres du gouvernement d'échanger avec la population et les autorités locales. Il s'est agi de recueillir leurs préoccupations et leur adhésion au projet qui va booster les activités économiques dans la localité, y compris de l'emploi. Les occupants du site sont prêts à être réinstallés ailleurs, à condition d'être indemnisés et de bénéficier des infrastructures essentielles (écoles, centres de santé, routes... ).

Pour le sous-préfet du district d'Ignié, Armand Tsono, les habitants sont heureux de bénéficier de ce nouveau projet après l'annonce de celui du Pont-route-rail censé relier Brazzaville et Kinshasa. " C'est une chance et un plaisir de recevoir ces grands projets qui vont apporter beaucoup d'avantages à la localité. Les jeunes trouveront du travail et la localité va se transformer ", s'est réjoui le sous-préfet.

Créé sur les cendres de l'ex-Agence transcongolaise de communication, le chantier naval et transports fluviaux a été vendu à 100 milliards FCFA par l'État congolais à un investisseur privé.