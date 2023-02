Congo-Brazzaville: Actions sociales - Le CDI-A souhaite la prise en charge des orphelins

Le président du Club diplomatique international-Afrique (CDI-A), Antoine Kouakou, a manifesté le 10 février à Brazzaville l'ambition de prendre en charge les orphelins de " La maison de l'enfant " jusqu'à l'âge adulte.

Antoine Kouakou a témoigné son geste d'amour lors de la remise du don de vivres à La maison de l'enfant, composé de produits laitiers, sacs de riz, bidons d'huile, habits de rechange, papiers hygiéniques, de détergents et bien d'autres.

L'objectif étant d'accompagner la politique de l'Etat dans le domaine du développement. Le don s'inscrivait également dans le cadre de la sensibilisation des Africains de la diaspora à avoir une pensée pour leur continent.

Le geste de La maison de l'enfant est la première du genre au Congo après plusieurs pays d'Afrique bénéficiaires. La remise symbolique d'un échantillon s'est déroulée entre le président Antoine Kouakou et l'assistant juridique et administratif de l'association Le sourire de l'orphelin, Saint Clair Foungui.

Antoine Kouakou a rappelé à cette occasion qu'il est temps pour les Africains de prendre leur destin en main car personne ne viendra développer le continent à leur place. " Notre modeste contribution pourra soulager tant soit peu l'avenir de ces enfants qui ont besoin d'affection ", a-t-il dit. Promettant à l'orphelinat la prise en charge de ces enfants jusqu'à l'âge adulte après une étude de procédure, il a assuré que le CDI-A a ouvert ses portes à La maison de l'enfant en cas de besoin.

L'assistant juridique et administratif de l'association, Saint Clair Foungui, de son côté, a présenté son orphelinat. La structure compte dix enfants et admet les enfants de 0 à 5 ans par le biais du ministère des Affaires sociales, de l'Action humanitaire et de la Solidarité ainsi que des services de la police conformément à la loi.

Le critère d'âge est de rigueur pour permettre à la maison d'accueil d'inculquer à ces derniers une éducation saine et d'éviter tous les aléas possibles, a-t-il précisé. Le directeur exécutif national, Jean Claude Ngoubili Ngantele, a présenté à cette occasion la vision du CDI-A, une organisation non gouvernementale basée en France qui soutient des actions diplomatiques internationales. Il assure également une vie saine et encourage le bien-être pour l'éducation pour tous, réduit les inégalités dans et entre les pays, réalise la sécurité alimentaire et incite à une agriculture durable, etc.