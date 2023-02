Congo-Kinshasa: Est de la RDC - Glody Mwimba révolté par le meurtre d'un enfant albinos

Le président de la Fondation Mwimba-Texas (FMT) appelle les autorités de la province du Sud-Kivu et du pays à mener des enquêtes en vue d'identifier le mobile de l'assassinat du jeune garçon de 5 ans ainsi que ses auteurs pour les punir conformément à la loi.

Ayant appris qu'un corps d'un enfant albinos a été retrouvé dans l'Est du pays, sans tête ni jambes, le président de la FMT, Glody Mwimba, s'est dit révolté et appelle les autorités du pays à rechercher les auteurs de ce meurtre afin qu'ils subissent la rigueur de la loi. " Nous condamnons fermement cet énième meurtre d'un albinos et nous attendons des autorités du pays des enquêtes sérieuses, afin de démasquer les auteurs de cet acte ignoble et les punir sévèrement ", a-t-il souligné.

" Le petit garçon de 5 ans avait été enlevé mardi soir dans l'Est de la République démocratique du Congo (RDC). Son corps fut retrouvé sans tête ni jambes, mercredi, vraisemblablement victime des pratiques occultes visant les albinos dans certains pays d'Afrique ", ont révélé des sources locales citées dans la presse.

Pour le coordonnateur de l'association des personnes albinos de cette province (Apia), cité par les mêmes sources, " depuis 2009, dix-huit albinos ont été tués dans de telles circonstances, dix tombes d'albinos profanées, alors qu'il a été recensé vingt-deux tentatives d'enlèvement d'albinos au Sud-Kivu ".

Glody Mwimba estime que la punition qui devra être infligée aux auteurs de ce dernier meurtre d'albinos doit également jouer un rôle pédagogique en vue de décourager ceux qui seraient tentés de mener de tels actes et ainsi d'éviter désormais aux albinos d'être victimes de ces actes barbares liés au fétichisme. " Nous en appelons aux autorités en vue de mettre une barrière à ces pratiques visant les albinos. La RDC, qui est considérée comme pays modèle en ce qui concerne l'intégration et la considération des personnes vivant avec albinisme, ne doit plus reculer ou être destituée de son piédestal à cause de ces pratiques macabres de certaines illuminés ", a insisté le président de la FMT.

Il appelle également les albinos à la vigilance, surtout en ces moments de grandes mutations politiques, des remaniements gouvernementaux ou encore des élections. " A nos frères et sœurs albinos, je conseille d'être très prudents surtout quand on est abordé par une personne inconnue. Pour les parents qui ont des enfants albinos, vous êtes appelés à veiller à leur sécurité en vue de les protéger non seulement contre les rayons du soleil, qui sont l'ennemi numéro un des albinos parce qu'ils causent le cancer de la peau, mais également contre ces individus de mauvaise foi, qui croient que les parties du corps d'un albinos ont des vertus mystiques ", a-t-il souligné.

Notons qu'en RDC et dans d'autres pays d'Afrique subsaharienne, les albinos sont la cible d'attaques. Des parties de leur corps sont vendues pour des rituels de sorcellerie censés apporter richesse et pouvoir. En RDC particulièrement, les meurtres d'albinos sont devenus rares mais cet énième cas a créé l'indignation et n'a pas laissé indifférent le successeur de feu Mwimba Texas, qui émet le souhait que ceci ne soit qu'un cas isolé et insiste pour que ses auteurs soient identifiés et punis.