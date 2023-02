Angola: "Réticences - Déclarations et Omissions Intimes" est un livre pour tous - Selon un sociologue

Luanda — Le sociologue Rafael Aguiar a considéré l'ouvrage "Reticencias: Declarações e Omissões Íntimas" ("Reticence: Déclarations Omissions Intimes"), le premier de Mpaulu Poeta Sol, " comme de grande qualité, du point de vue artistique, technique et littéraire, en particulier dans le domaine de la poésie".

Dans ses déclarations à l'ANGOP, le professeur de langue portugaise a dit que c'est un ouvrage très important, car il permet, à partir de la subjectivité, de comprendre la réalité factuelle et de renvoyer les lecteurs à une dimension ludique.

"L'ouvrage a une dimension pédagogique fondamentale et à partir de là, il est possible de transmettre des valeurs et des principes qui aideront les jeunes à se conformer aux normes de nature chrétienne qui transforment la majorité de la population angolaise", a expliqué le linguiste angolais.

Selon lui, il existe un paradigme selon lequel la littérature est simplement ludique et sert à la récréation. "Il faut renverser ce paradigme et dire que la littérature est à la base de la créativité, de l'innovation, de l'entrepreneuriat et de l'amour de la patrie", a-t-il souligné.

Rafael Aguiar a exhorté les jeunes à prendre contact avec "Reticencias: Declarações e Omissões Íntimas", affirmant que toute œuvre est une créativité en faveur de l'amour, de l'éducation et de la citoyenneté, tant qu'elle obéit aux techniques et à la qualité de l'écriture.

L'auteur de l'ouvrage, Mpaulu Poeta Sol a révélé que l'inspiration pour écrire ce livre lui venait de Dieu, il croit avoir été créé et protégé par lui, et celui qui fait que les hommes aient des dons comme celui d'écrire qui le caractérise.

Lors de la présentation du livre, l'auteur a expliqué aux personnes présentes qu'entre les arrêts et les reprises, il lui a fallu treize ans pour écrire cette œuvre littéraire.

Edité par LITTERAE Editions, le livre de ce poète, déclamateur, graphiste, acteur et journaliste-traducteur de l'ANGOP est vendu à 3 500 Kwanzas. Il a été préfacé par Francisco Aguiar.

Bien qu'il s'agisse de ses débuts officiels sur le marché littéraire, Mpaulu a publié sur internet les livres "Poemas reticências" (Poemas reticências), "D tudo 1 copo" , "Casei com minha irmã?" (Je me suis marié avec ma sœur ?), en 2022, et maintenant "Reticências: Declarações e Omissões Íntimas".

Diplômé en communication sociale, il est également l'auteur de plusieurs poèmes dispersés dans des anthologies en Angola, en Namibie (Township Productions), au Brésil (Revista Ómnira édition 2013, Anthologia et Concursos) et en Colombie (Festival Internacional de Poesía de Medellín).

Il est membre de la Brigade Jeune de Littérature d'Angola, de Township productions (une organisation culturelle en Namibie), de Literarte - Brésil et membre fondateur et coordinateur général du Groupe APS (Art, culture et formation).

CCE