Congo-Kinshasa: Est de la RDC - Les Indignés déplorent la surmilitarisation excessive du pays

Le Mouvement des indignés de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo (MISS-RDC) a dénoncé, le 10 février, une surmilitarisation excessive et inutile du pays.

Le MISS-RDC rappelle qu'en septembre 2022, il avait mis en garde le gouvernement congolais par rapport à la diplomatie hasardeuse avec la Communauté des Etats d'Afrique centrale (CEA) aussi bien pour son adhésion à cette organisation sous-régionale que pour le déploiement de ses troupes dans l'Est du pays. Aujourd'hui, font constater les Indignés, le chaos qui s'en suit n'est plus à démontrer.

Pour eux, en effet, sur le plan international, le rapport entre Etats est fondé sur la force et les intérêts. " C'est la force d'un État qui protège ses intérêts et celle-ci ne se constitue pas de l'extérieur, mais plutôt de l'intérieur. Voilà pourquoi le Mouvement des indignés ne cesse de demander au président de la RDC de se concentrer sur la réforme et la restructuration profonde des Forces armées de la RDC (FARDC), en les purgeant pour écarter les infiltrés, les affairistes, les traîtres... ", a insisté ce mouvement.

Il a conseillé, ensuite, de mettre à sa disposition les moyens et équipements nécessaires. La sécurité durable d'un État, ont souligné les Indignés, ne se sous-traite jamais. " Ce n'est que par une armée congolaise républicaine, professionnelle et dissuasive à l'interne que la RDC se fera respecter à l'extérieur ", a estimé le MISS-RDC. Pour lui, c'est la force d'un État qui protège ses intérêts et celle-ci ne se constitue pas de l'extérieur mais plutôt de l'intérieur.

" Ni l'UPDF ni la CEA encore moins le Soudan ni la Monusco ne nous sortiront de cette situation. Nos autorités doivent être honnêtes envers elles-mêmes. Elles doivent purger notre armée, radier ces officiers affairistes et ces ex-rebelles qui continuent à entretenir leurs anciens mouvements avec l'argent des FARDC ", a conclu ce mouvement.