Algérie: Séisme en Turquie et en Syrie - Le Président de la République salue les éléments de la Protection civile pour leurs efforts de sauvetage des sinistrés

ALGER -Le président de la République M. Abdelmadjid Tebboune a salué samedi les éléments de la Protection civile se trouvant en Turquie et en Syrie pour leur participation dans les efforts de sauvetage et prise en charge des sinistrés après le séisme dévastateur qui a secoué les deux pays lundi dernier.

Le Président de la République a écrit sur son compte officiel Twiter "A nos enfants de la Protection civile en Turquie et en Syrie, un grand salut à vous tous pour le sourire et le bonheur que vous semez entre nos frères en Turquie et en Syrie avec professionnalisme et héroïsme . Vous êtes la fierté de L'Algérie et par la grâce de Dieu vous allez revenir sains et saufs".