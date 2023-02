Cote d'Ivoire: Lutte contre le SIDA/ Paludisme/ Tuberculose - La Coalition des Entreprises de Côte d'Ivoire se dote d'un nouveau siège

La Coalition des Entreprises de Côte d'Ivoire (Ceci) vient se doter d'un nouveau siège situé dans la commune de Treichville. Les nouveaux bureaux ont été inaugurés par le ministre des Transports, Amadou Koné le 9 février 2023, en présence de plusieurs représentants des principales faitières du secteur privé ivoirien.

Ce nouveau siège offert et entièrement équipé par la Cnps, permettra à cette plateforme d'entreprises engagée dans la lutte contre le Vih/Sida, le Paludisme, le cancer, Hypertension artérielle, le diabète etc., de jouer pleinement sa partition pour le bien-être des populations, par la santé

Moteur de la croissance économique et de la création d'emplois, la Ceci souhaite mobiliser les acteurs du secteur privé, dans l'optique de créer les conditions pour la prévention et une meilleure prise en charge des malades souffrant de pathologies diverses.

" En matière de Santé, le secteur privé est un prestataire de services de santé majeur dans certains pays du monde. Sa place devient encore plus cruciale sur le continent africain, principalement dans les pays touchés par les conflits, la violence et la pauvreté. La création de la Ceci répond donc à la problématique de la mobilisation de ressources issues du secteur privé, pour aider, par une action collective, à améliorer, promouvoir, protéger et restaurer la santé de la population ", a indiqué Martine Coffi-Studer, Présidente du Conseil d'Administration de la Ceci.

A l'en croire, la Ceci ambitionne également de fédérer les forces et les expertises du secteur privé pour accompagner, par des propositions et suggestions, le gouvernement ivoirien dans sa politique de lutte contre les pathologies qui déciment les populations et d'offrir aux malades, le sourire, afin de les aider à guérir ou à soulager leurs souffrances.

La Coalition des Entreprises de Côte d'Ivoire (la Ceci), a été créée en avril 2006 par des Entreprises pionnières et des Faitières du secteur privé ivoirien, sous l'impulsion et la contribution financière de la Gtz Santé-Kfw (Coopération Allemande) avec le soutien de I'Onusida.

Cette association d'entreprises et de structures représentatives du secteur privé, est engagée dans la lutte contre le Vih/Sida, le Paludisme, l'Hypertension artérielle, le diabète, le cancer, etc.

Forte aujourd'hui de 38 membres, la Ceci a pour objectif d'être une plateforme de mobilisation des acteurs du secteur privé, pour soutenir les efforts du gouvernement en faveur du secteur de la santé.