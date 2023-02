Soudan: General Kabbashi conclut sa visite dans l'État du Sud Kordofan

Khartoum — Le membre du Conseil de Souveraineté Transitoire et superviseur des Etats de Kordofan, Général Shams-Eddin Kabbashi, a conclu Samedi sa visite de sept jours dans l'Etat du Sud Kordofan, au cours de laquelle il était accompagné du Ministre du Gouvernement Fédéral Ingénieur Mohamed Kortakela, du Ministre de la Culture et de l'information Graham Abdul-Gader, du Ministre de l'Intérieur Général Anan Hamid, du Commandant des Forces Terrestres Général Rashad Abdul Hamid, et de représentants du service de renseignements, des Forces de Soutien Rapide, du Parquet public et de l'Autorité judiciaire.

Au cours de la visite, il a examiné la situation générale de la sécurité dans l'État et a souligné, lors de ses rencontres avec les services militaires et de sécurité, la nécessité de confronter les hors-la-loi et les criminels et de les traduire en justice.

La visite du membre du Conseil de Souveraineté Transitoire a porté sur un certain nombre de localités, y compris Dalling, Tadamon et Gadir, et il a tenu des réunions avec les comités de sécurité de ces localités et les dirigeants des administrations indigènes.

Le Général Kabbashi a adressé un nombre de rassemblements de population dans l'État, a visité les camps des personnes déplacées de Laqawa dans les localités de Kadugli et de Dilling, et a inauguré le travail d'un certain nombre de projets de développement et de services.

Il a inauguré deux succursales de la Banque agricole dans les localités de Tadhamon et d'Al-Debabat, le siège de l'autorité judiciaire et la Cour d'appel à Kadugli, ayant visité l'Université de Dilling et a présenté ses condoléances aux familles de plusieurs chefs tribaux dans l'État du Sud Kordofan.