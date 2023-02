Soudan: Sharfi présente ses lettres de créance représentant du Soudan à l'IRENA

Khartoum — L'Ambassadeur Abdul-Rahman Ahmed Khaled Sharfi, a présenté ses lettres de créance représentant permanente du Soudan auprès de l'Agence Internationale pour les Energies Renouvelables à son siège à Abu Dhabi, au Directeur Général de l'Agence Internationale pour les Energies Renouvelables, Francesco La Camera.

Le Représentant Permanent a transmis les salutations du Ministre des Affaires Etrangères et ses félicitations au Directeur Général de l'Agence à l'occasion de l'obtention de la confiance par les États Membres et de sa dénomination Directeur Général de l'Agence pour un second mandat, exprimant le désir du Soudan de renforcer sa coopération existante avec l'Agence dans tous les domaines des énergies renouvelables.

Il a évoqué les domaines de coopération et les projets Soudanais soumis à l'Agence, soulignant l'importance du financement et de la fourniture d'un soutien technique et de construction des capacités au Soudan.

Pour sa part, le Directeur Général de l'Agence Internationale pour les Energies Renouvelables a affirmé la disposition de l'Agence de coopérer avec le Soudan, de répondre aux besoins des organes concernés par les énergies renouvelables, de fournir un soutien technique, de construction des capacités et de financer certains projets sur les niveaux bilatéral et multilatéral.