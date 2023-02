Algérie: GP "Didouche Mourad" de cyclisme - Les coureurs d'El Guerrara et El-Kantara s'imposent

CONSTANTINE — Les coureurs cyclistes des clubs d'El Guerrara (Ghardaïa) et d'El-Kantara (Biskra) ont remporté avec brio la troisième et dernière étape du Grand Prix (GP) "Didouche Mourad" du cyclisme, qui s'est déroulée samedi entre les wilayas de Constantine et de Mila.

L'épreuve de la "course en ligne" qui s'est tenue dans des conditions climatiques propices a permis aux cyclistes des deux équipes de s'imposer sans difficulté sur une distance de 107 km, en partant de la commune de Didouche Mourad, passant par les communes de Hamma Bouziane, Constantine, Ain Smara, jusqu'à la wilaya de Mila via les Communes d'Oued Athmania, Sidi Khalifa, Ain El Tinn, avant de revenir au point de départ à la commune de Didouche Mourad (Constantine) via les communes de Ben Ziad et Hamma Bouziane.

Dans la catégorie des juniors, le cycliste Rayan Debbab (club d'El-Kantara - Biskra) a terminé premier en 2h 37m, suivi par Mustapha Harrou du club d'El Biar d'Alger (2h 38m) en deuxième position, tandis que le cycliste Ilyas Ben Touati du club Beni Aziz de Sétif a pris la troisième place en 2 h 39 min.

Selon le président de la ligue de cyclisme de Constantine, Yacine Lafalla, la dernière étape du GP Didouche Mourad de cyclisme a vu la participation de plus de 70 cyclistes.