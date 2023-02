Algérie: Cyclisme/Championnats d'Afrique - Bakhti en or et Riahi en argent

ACCRA — Les cyclistes Riyad Bakhti et Anes Riahi ont bonifié de deux médailles la moisson algérienne aux Championnats d'Afrique sur route, actuellement en cours dans la capitale ghanéenne Accra, en glanant respectivement l'or et l'argent de la Course en ligne (juniors/garçons), disputée samedi, sur une distance de 90 kilomètres.

Un peu plus tôt dans la matinée, leurs compatriotes Malak Méchab et Housna Belili avaient réalisé la même performance, en glanant respectivement l'or et l'argent de la Course en ligne des juniors (Dames).

Dix-neuf nations participent à ces Championnats d'Afrique 2023 de cyclisme sur route, qui se déroulent du 8 au 13 février à Accra.

Outre l'Algérie et le Ghana (Pays hôte), plusieurs autres nations sont engagées dans cette compétition, dont le Bénin, l'Angola, le Botswana, le Burkina Faso, le Burundi, l'Egypte, la Côte d'Ivoire, l'Erythrée, l'Ethiopie, le Nigeria, le Rwanda et l'Ouganda.