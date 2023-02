Algérie: Hamadi réitère la détermination de l'Etat à promouvoir le secteur du tourisme

ALGER — Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Yacine Hamadi a réitéré, samedi à Alger, la détermination de l'Etat à promouvoir le secteur du Tourisme pour réaliser "un saut qualitatif" et répondre aux aspirations du citoyen à un écotourisme riche et varié.

Présidant l'ouverture des travaux de la rencontre nationale des cadres du secteur du Tourisme et de l'Artisanat, le ministre a affirmé que "la détermination de l'Etat à promouvoir le tourisme est inébranlable et irréversible en vue de concrétiser ses aspirations ambitieuses, de le hisser au niveau des secteurs économiques créateurs de richesse et contribuer avec efficacité à l'accroissement du produit national".

Pour le ministre, cette rencontre d'évaluation est une occasion pour faire un diagnostic de la situation du secteur et remédier aux lacunes et anomalies afin d'aller de l'avant dans la promotion, le soutien et le renforcement du tourisme, soulignant l'importance d'"informer les cadres du secteur des orientations contenues dans le programme 2023, afin de poursuivre le processus de mise en œuvre du plan d'action du gouvernement dans le domaine du tourisme et de l'artisanat".

Concernant le tourisme domestique, le ministre a rappelé que l'année 2022 avait enregistré "10 millions de touristes algériens durant la saison estivale, et environ 3 millions de visiteurs au niveau des stations thermales".

Durant la même période, ajoute le ministre,"12 plans d'aménagement de zones d'expansion touristique (ZET) classées depuis 1988 ont été approuvés", ce qui permettra, a-t-il dit, d'assurer "166 assiettes foncières destinées aux projets d'investissement touristique, avec une capacité de 17 000 lits, et la création de plus de 34 000 postes d'emploi, outre l'approbation de "208 nouveaux projets touristiques d'une capacité de près de 25 000 lits, ce qui contribuera à la création de plus de 10 000 nouveaux postes d'emploi et à la mise en service de 112 nouveaux établissements hôteliers d'une capacité de plus de 11 500 lits dont 51 ayant bénéficié d'un permis d'exploitation".

Par ailleurs, M. Hamadi a évoqué l'importance du lancement d'une plateforme numérique dédiée aux circuits touristiques classés de l'Algérie pour promouvoir le produit touristique, au nombre de 380 circuits et 1147 sites touristiques au niveau national, rappelant également les mesures prises pour faciliter l'octroi d'un visa aux touristes étrangers.