Congo-Kinshasa: Kindu - Arrivée des délégations pour le Forum pour la paix au Maniema

Depuis le vendredi 10 février, plusieurs délégations arrivent à Kindu (Maniema), en provenance de Kinshasa, d'autres provinces ainsi que de l'extérieur du pays, pour participer au Forum pour la paix, la cohésion et le développement des filles et fils du Maniema qui se tiendra du 14 au 15 février dans l'amphithéâtre Mapon de l'université de Kindu.

Parmi les personnalités du Maniema arrivées à Kindu se trouvent, le sénateur Jérôme Bikenge Musimbi, le député national Amisi Lupya, Emmanuel Ramazani Sharary, Nafisa Binti Sulah, Moïse Moni Della, Mme Léonie Kasembe Okomba, la mère de Mme Olive Lembe, épouse de l'ancien President Joseph Kabila.

Tous, ont affirmé être venus discuter sur la reconstruction de la province du Maniema.

" A ce stade, on n'est pas là pour lancer des polémiques. On est venu pour réfléchir. On réfléchit sur l'avenir. Mais, curieusement, c'est le présent qui bâtit l'avenir. Alors, le présent, il est ce qu'il est. Nous allons réfléchir ensemble, à haute voix d'ailleurs. Ça va se faire à ciel ouvert aux vues de tout le monde. Nous sommes venus pour construire ", a déclaré le sénateur Bikenge.

Pour Emmanuel Ramazani Shadary, ce sont des problèmes de fond qui seront abordés lors de ces assises :

" On retient que nous sommes venus ici parce qu'il y a des problèmes pas seulement à Kindu, mais il y a des problèmes même partout et nous savons que les solutions structurales, les solutions sont institutionnelles et puis nous nous battons pour l'émancipation des provinces. Nous nous battons chaque jour, pour que les provinces soient autonomes. Nous nous battons pour que les provinces jouent les rôles qu'elles doivent jouer, les compétences reconnues par la constitution. Il faut toucher le problème ".

Forum pour la paix, la cohésion et le développement des filles et fils du Maniema a pour entre autres objectifs, d'échanger sur le développement à tous les niveaux du Maniema et de sa population.