Soudan: Accord sur le développement des travaux géologiques entre le Soudan et le Sud-Soudan

Khartoum — Le Soudan et le Soudan du Sud ont convenu d'activer les accords du coopération conjoints et les mémorandums du coopération signés entre les deux pays dans le domaine de minier. C'était lors de la réunion tenue par la délégation soudanaise participant à la Conférence et exposition minière en Sud Afrique (Andaba), dirigée par le sous-secrétaire du Ministère des mines , Dr. Mohamed Saeed Zine El Abidine avec son homologue sud-soudanais, Koz Moz.

Le sous-secrétaire du ministère des Minéraux a affirmé que la prochaine étape verra l'échange d'expériences et la formation de cadres géologiques au Soudan, ajoutant que son ministère a des relations distinguées avec le Soudan du Sud, ce qui contribue au développement des relations techniques et géologiques, soulignant que l'approbation du ministère des Mines d'impliquer les personnel technique de l'État du sud -Soudan, dans des missions sur le terrain et la mise en place de projets conjoints contribue à la formation et à l'augmentation du domaine de la recherche et de l'exploration.

Il a déclaré que le ministère travaillait par l'intermédiaire de l'Autorité générale pour la recherche géologique sur la formation et que les géologues principaux communiquaient avec leurs homologues du sud - Soudan pour mettre en place un programme accéléré de développement des travaux techniques dans le sud.

Pour sa part, le sous-secrétaire du ministère des Mines de l'État du Sud-Soudan, Koz Moz, a appelé à la nécessité de trouver des moyens de développer les laboratoires techniques et de moderniser les équipements d'exploitation au sud du Soudan.

Il a également accepté d'assister à la conférence minière qui se tiendra en mars prochain à Khartoum.