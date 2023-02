Sénégal: L'exposition "Balle de match" affiche les contrastes architecturaux de Dakar

À Dakar, l'exposition " Balle de match " est en accès libre à la Galerie Selebe Yoon jusqu'au 4 mars 2023. L'artiste Mbaye Diop y montre les contrastes architecturaux de la capitale sénégalaise, à travers notamment une série de 124 dessins.

A Dakar, l'artiste Mbaye Diop crayonne la capitale sénégalaise et ses contrastes. Dans son exposition " Balle de match " à la Galerie Selebe Yoon, ses dessins et ses films d'animation en noir et blanc révèlent la diversité architecturale de la ville, mais aussi la manière dont les Dakarois l'habitent.

Avant les Beaux-Arts, Mbaye Diop a d'abord étudié l'architecture. Et les premiers amours du plasticien ne sont jamais loin : dans ses dessins au crayon noir, beaucoup de bâtiments de Dakar ; des anciennes baraques en bois, aux immeubles coloniaux. Sa création commence d'abord par des photos qu'il prend au gré de ses balades.

" J'ai la photo numérique comme ça, sur mon ordi, explique-t-il. Je contraste la photo en noir et blanc, je projette la photo sur du papier. Et, à partir de la projection, je fais la reproduction, tout en essayant de se démarquer vraiment de la réalité même de la photo ".

Un travail qui pose aussi la question "de l'aménagement de Dakar"

Dans ses œuvres sur papier et en vidéo d'animation, les silhouettes poétiques des bâtiments, mais aussi des Dakarois. Sur un des murs, une série de 124 dessins de personnages avec une raquette de tennis à la main. Comme une métaphore d'un match entre les architectures, mais aussi une manière de se réapproprier la ville.

" Il y a des gens que j'ai rencontrés dans les rues de Dakar, raconte Mbaye Diop. Je me promène avec ma raquette, alors je leur demande s'ils peuvent jouer au tennis dans la rue, ils sont tellement joyeux, contents comme ça. Ça pose aussi la question de l'aménagement de l'espace, de l'aménagement de Dakar, des espaces de jeux aussi au niveau de Dakar qui n'existent quasi presque pas.

On s'est intéressé à la communauté lébou, en tant que peuple autochtone de la péninsule de Dakar, et premiers occupants qui y sont toujours, et qui nous montrent justement comment au fil de l'histoire leurs espaces, qu'on appelle "penc", se sont transformés et sont restés dans la fabrique de Dakar aujourd'hui.

L'architecte Nzinga Mboup, de l'agence Worofila, sur la communauté lébou, l'une des première à avoir habité la presqu'île de Dakar: