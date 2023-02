Sénégal: Présidentielle de 2024 - La cellule APR Dakar Dem Dikk investit Macky Sall

La cellule APR Dakar Dem Dikk annonce avoir investi le président Macky Sall, candidat, à la candidature de l'élection présidentielle de 2024. L'annonce a été faite par le directeur général de Dakar Dem Dikk, Ousmane Sylla, en marge de la cérémonie d'investiture tenue ce samedi 11 février 2023.

" En ce jour où nous nous sommes réunis dans cette grande salle, nous prenons l'entière responsabilité de porter et d'assumer notre choix sur son Excellence le Président Macky Sall, comme notre seul et unique candidat pour les élections présidentielles de 2024 ", a lancé devant ses camarades de parti, Ousmane Sylla, directeur général de Dakar Dem Dikk, venu présider la cérémonie d'investiture du président Macky Sall, par la cellule APR de Dakar Dem Dikk.

Convaincus, qu'ils ont sans nul doute fait le bon choix, Ousmane Sylla, engage ses camarades à réunir leurs forces afin de restaurer la cohésion dans toutes les unités de BBY : " Nous allons donc d'ores et déjà, engager surtout toutes nos forces pour restaurer la cohésion de toutes les unités membres de BBY et aider notre candidat à renouer encore plus le pacte républicain entre tous les sénégalais résidents et ceux de la diaspora ", a-t-il invité, justifiant leur choix par le fait que " Les sénégalaises et les sénégalais qui se sentaient oubliés par ce vaste mouvement vers l'émergence se voient aujourd'hui mieux protégés. Avec le Président Macky Sall, force est de reconnaître que tout ce qui forge notre solidarité nationale est refondé, réinventé, fortifié partout sur le territoire national. "

Aussi, dira le directeur général " Également tout ce qui fait du Sénégal un pays sûr, où l'on peut vivre sans avoir peur, est aujourd'hui amplifié. La laïcité républicaine est défendue, nos forces de l'ordre, notre renseignement, nos armées, réconfortés. "

Revenant, cependant, sur la stabilité et la cohésion du pays, il souligne en faisant allusion à l'opposition " Nous ne pouvons plus nous réfugier derrière des usages ou des habitudes parfois hors norme. C'est pourquoi nous invitons nos concitoyens de l'autre bord à plutôt retrouver la sérénité, le sens profond, la dignité de ce qui aujourd'hui nous rassemble : agir de manière juste et efficace pour la stabilité et la cohésion sociale de notre peuple. "

M. Sylla, a par ailleurs profité de l'occasion pour exprimer ses remerciements à l'endroit du Chef de l'Etat, pour la confiance qu'il lui a fait montre, en lui plaçant à la tête de la direction de la société nationale Dakar Dem Dikk. Aussi, le directeur général a félicité le président de la cellule APR Dakar Dem Dikk, pour son engagement au sein de l'entreprise.