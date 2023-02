Congo-Kinshasa: Journée mondiale de la radio - Les radios du Maniema ont difficilement accès aux sources d'informations officielles (journalistes)

Les journalistes de la province de Maniema ont déploré, ce lundi 13 février, que la presse dans cette region a du mal à accéder aux sources d'informations officielles. Ce constat émane des échanges que les journalistes exerçant dans les radios locales ont eus à Kindu, à l'occasion de la célébration, ce 13 février, de la journée mondiale de la radio.

Cette discussion entre les journalistes a été organisée par la Radio Mapon, sur le thème de l'apport de la radio dans le processus de paix. En effet, cette année, le thème de la journée mondiale de la radio est : " la radio et la paix ".

Pour le directeur de Radio Mapon, Morisho Tambwe, ce thème tombe à point nommé car le Maniema s'apprête à organiser le Forum pour la paix, la cohésion et le développement des filles et fils du Maniema.

" La radio et la paix comme thème au niveau mondial alors que la province du Maniema est en train de préparer un forum pour la paix et la réconciliation, nous on s'était dit les radios doivent être ensemble pour réfléchir autour de cette problématique ", a expliqué Morisho Tambwe.

Pour lui, malgré les efforts que fournissent les radios pour apporter leur contribution à la question de la paix, la presse dans plusieurs cas est toujours oubliée et confrontée à des difficultés pour accéder aux sources d'informations officielles.

Mêmes les annonceurs semblent oublier les radios de Maniema, affirme le journaliste David Masimbiu. Il insiste sur le fait que les radios ont besoin de l'apport financier des annonceurs pour fonctionner.

" Si nombreux parmi les annonceurs pense que la radio peut être un outil important pour contribuer et faciliter le changement et faciliter le processus de la paix, mais malheureusement aussi nombreux de ces acteurs trouvent la radio comme quelque chose de second plan, de second intérêt de sorte que beaucoup de ces radios travaillent dans des difficultés parce qu'on n'a pas des moyens ", a-t-il soutenu.

La province de Maniema compte une vingtaine de radios.