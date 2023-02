Afrique: CAN U20 - La Gambie dévoile sa liste

Qualifiée et logée dans la poule C avec le Bénin, la Tunisie et la Zambie, la Gambie a publié sa liste des joueurs retenus pour la compétition. Il y a plusieurs expatriés dont l'attaquant du Bayern Munich, Mamin Sanyang, né en Allemagne.

L'entraîneur Abdoulie Bojang a sélectionné 25 scorpions !

L'attaquant en forme de Steve Biko, Adama Bojang, et le duo du Real de Banjul, Salifu Colley et Alieu Gibba, espèrent être au diapason en Égypte.

" Nous avons une équipe qui a représenté la nation à la UFFOA A (tournoi de qualification) et qui a très bien réussi à qualifier l'équipe pour la CAN U20 ", a déclaré l'entraîneur principal Abdoulie Bojang.

" Nous avions besoin d'un petit ajustement, c'est ce que nous avons fait, nous avons fait venir des joueurs étrangers et c'est le côté offensif que nous devons ajuster, ce que nous avons fait. Nous espérons avoir une équipe plus forte ", a déclaré Bojang à CAFOnline.

" La force de frappe était la faiblesse que nous devions améliorer et je crois que si nous avions eu assez de buts pendant le tournoi de qualification, nous l'aurions gagné. Nous nous sommes entraînés avec des joueurs comme Momodou Marong et Ebrima Singhateh et nous connaissons tous les qualités de Kajally Drammeh et Mamin Sanyang, donc les faire venir donne plus de chances, de poids à l'équipe et nous pouvons nous qualifier. "

Les demi-finalistes seront qualifiés pour la Coupe du Monde U-20 de la FIFA et l'ancien milieu de terrain des Scorpions s'est fixé pour objectif de décrocher une place en Coupe du Monde.

" Notre priorité est de nous qualifier pour la Coupe du Monde U-20 de la FIFA, c'est pourquoi nous avons besoin de renforcer l'équipe ", a conclu Bojang.

Voici la liste des U20 de la Gambie

Gardiens (3)

Pa Ebou Dampha (Waa Bjl)

Ebrima Jaiteh (Tmt FC)

Youkasseh Sanyang (Steve Biko FC)

Défenseurs (7)

Ba Lamin Sowe (Tenerife, Espagne)

Sainey Sanyang (Hawks)

Alagie Saine (AC Horsens, Danemark)

Dembo Saidykhan (Steve Biko)

Moses Jarju (Fortune)

Bakary Jawara (Fortune)

Mamadou Bah (Équipe Rhinocéros)

Milieux (8)

Mahmudu Bajo (Grenade, Espagne)

Bailo Bah (Hawks)

Kajally Drammeh (Cape Town City)

Momodou Salieu Jallow (Waa Bjl)

Haruna Rashid Njie (Gunjur Utd)

Muhammed Sawaneh (Tengueth, Sénégal)

Alieu Gibba (Real de Banjul)

Muhammed Jobe (Real de Banjul)

Attaquants (7)

Salifu Colley (Real De Banjul)

Mansour Mbye-(Banjul Utd)

Ismaila Manneh (Steve Biko)

Ebrima Singhateh (Slavia Prague)

Adama Bojang (Steve Biko)

Mamin Sanyang - (FC Bayern Munich)

Momodou Lamin Marong (Interclube, Angola)