Afrique: Coupe CAF - ASKO fait nul avec Future FC à domicile

Dans le cadre de la première journée de la Coupe CAF disputée ce dimanche 12 février 2023, les Kondona de la Kozah (ASKO) ont réalisé un match nul (1-1) avec le football club Future d'Egypte.

Dès les premières minutes de jeu, les jaunes et noirs de Kara ont la possession du ballon et acculent les visiteurs. Ils obtiendront l'ouverture du score à la 3e minute par Amah Tchoutchoui qui reprend d'une demie volée un ballon anodin à la lisière de la surface. ASKO avec l'avantage au score, subit mais n'abdique pas. Elle rentre aux vestiaires avec ce léger avantage de 1 but à 0.

Au retour des vestiaires, les visiteurs continuent d'accélérer et poussent pour obtenir la parité. À la 69e minute, Ahmed Atef se retrouve seul face à Mahadiou Sama le portier de ASKO. Ce dernier remporte son duel et maintient l'écurie togolaise dans le match. Oppressés et dominés, les hommes d'Abalo Dosseh concèdent finalement l'égalisation à la 81e minute par le biais de Mohamed Farouk. Plus rien ne sera fait. Togolais et Egyptiens se quittent sur un score d'un but partout.