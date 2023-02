Cameroun: Paul Biya - 90 ans, 40 ans au pouvoir, et ce n'est pas fini.

A 90 ans sonnés, Paul Biya, est resté pendant 40 ans sans discontinuer, le président du Cameroun. Un record mondial qui reste non égalé. Ses partisans les plus inconditionnels le disent toujours debout et prêt pour les échéances futures. Cependant qu'en face on parle du grand soir.

13 février 2023 : " Paul Biya a 90 ans aujourd'hui ! ". Né le 13 février 1933, à Mvomeka'a, le président de la République, Paul Biya souffle sur sa 90ème bougie ce jour. Une commémoration célébrée sur l'étendue du territoire national par l'ensemble des militants du parti au pouvoir, le RDPC.

A la question d'un journaliste, Paul Biya veut que l'histoire retienne de lui qu'il a apporté la Démocratie et la prospérité au Cameroun. Il y est depuis le 6 novembre 1982 : une éternité ou presque. A 90 pipes sonnées, il totalise plus de 50 ans dans la haute fonction publique dont 40 ans comme président de la République et chef de l'Etat. Et ce n'est pas tout, dans les Etats majors du parti, on prépare les échéances électorales futures " les militants du RDPC parti au pouvoir dans le département de la Lekié, région du centre veulent voir Paul Biya demeurer président de la République au terme de l'actuel mandat. Ils l'ont dit lors des assisses départementales du parti organisé pour les installations des membres des bureaux de sections et la relance des activités statutaires le 21 octobre 2021 à Monatelé "

Ici comme ailleurs, le président de la République, président du parti reste le candidat naturel de parti à l'élection présidentielle de 2025. A en croire ses militants-partisans, Paul Biya n'a pas connu l'usure du temps ni des intempéries. Et pourtant, Le quotidien le Messager, un journal plutôt iconoclaste fait le portrait en 9 tableaux de ce qu'il qualifie de " les 9 vies du sphinx " Il se résume par : Paul Biya, un homme discret. Jouissance, détaché du pouvoir. Pouvoir du silence : un homme qui aime le pouvoir mais qui vit au quotidien avec un détachement. Le feinteur : il joue avec le temps et ne s'inscrit pas au calendrier de ses adversaires politiques. Président solitaire. Echaudé par le 6 avril 1984. Sa méfiance vis-à-vis de l'opposition. Une question lancinante : qui va s'installer sur le fauteuil de Paul Biya après lui ? Le retour au village : concept que Biya a sorti de son chapeau quand la presse Française lui a posé la question sur la suite de sa vie politique.

Finalement, à 90 ans : " ce visage serré n'est pas ordinaire ". Pour le journal Le Témoin, Le président de la République S.E Paul Biya s'est adressé à la jeunesse le 10 février dernier comme de coutume. Si quelques annonces ont été faites, les experts en décryptage présentent un visage du président lors de cette sortie qui en plus d'être serré, cache un mal être de l'homme qui pourrait trouver sa source dans les situations malheureuses que traverse le pays. Les prochains jours peuvent être renversants dans la sphère socio-politique au Cameroun.