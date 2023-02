Sénégal: Inauguration de l'université Iba Der Thiam - Thiès, un futur pôle d'excellence académique

Le Président Macky Sall, qui a procédé, vendredi, à l'inauguration de l'université Iba Der Thiam, a réitéré sa volonté de faire de Thiès un véritablement hub universitaire.

Après l'Institut supérieur d'enseignement professionnel (Isep) et les Classes préparatoires aux grandes écoles, l'Université Iba Der Thiam de Thiès a été inaugurée, vendredi, par le Chef de l'État Macky Sall. Accueilli chaleureusement par la communauté universitaire, le Président de la République a rendu un vibrant hommage au parrain, le Pr. Iba Der Thiam. " Nous honorons, aujourd'hui, la mémoire d'un chef de famille modèle, d'un éducateur hors pair, d'un grand historien, d'un enseignant chevronné, doublé d'un intellectuel avisé ", a soutenu Macky Sall, selon qui Iba Der Thiam était aussi " un député du peuple, un Ministre compétent, un infatigable serviteur de l'État, un défenseur inébranlable des causes justes ".

Revenant sur l'infrastructure, il souligne que la cérémonie d'inauguration traduit son pari sur la jeunesse, l'éducation et la formation à travers le développement du capital humain, un des axes prioritaires du Plan Sénégal émergent (Pse), le référentiel des politiques publiques. " L'université demeure le pilier de l'excellence, un levier de performance d'une Nation. Dès lors, il convient d'investir massivement et durablement dans l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation ", a-t-il relevé. Non sans exprimer son souhait de " poursuivre le processus de construction d'un pôle d'excellence académique à Thiès pour en faire un véritable hub universitaire dans lequel l'Université Iba Der Thiam occupe une place de premier choix aux côtés des Isep, des Eno, des écoles d'ingénieurs etc. ".

262,5 milliards de FCfa prévus pour l'enseignement supérieur en 2023

" Je reste convaincu que l'émergence économique et sociale d'un pays doit s'adosser à un système d'enseignement performant. C'est pourquoi je demande au Gouvernement de poursuivre les efforts consentis pour améliorer les conditions de vie et de travail de la communauté universitaire ", a-t-il incité. Il s'agit, entre autres, selon le Chef de l'État, de la modernisation des infrastructures et du renforcement des équipements des laboratoires pédagogiques et de recherche, de l'amélioration de la gouvernance universitaire, avec la mise en place d'un nouveau cadre légal et réglementaire et de l'augmentation des allocations budgétaires destinées au sous-secteur de l'enseignement supérieu

r. À ce sujet, il relève que celles-ci sont passées de 101 milliards de FCfa en 2012 à 262,5 milliards de FCfa en 2023. Il s'agit aussi, ajoute-t-il, de la mise à disposition de mécanismes pour la mobilisation de ressources additionnelles pour les universités et la recherche, l'amélioration des conditions de vie et de travail des personnels des universités, enseignants-chercheurs comme personnels administratifs, techniques et de service, avec notamment la revalorisation des salaires et des pensions de retraite. Sans oublier la mise en place d'un fonds de solidarité de l'enseignement supérieur, des facilitations pour l'accès au logement, du renforcement des mesures d'accompagnement aux profits des étudiants à travers des œuvres universitaires et sociales etc.

Le campus pédagogique inauguré a coûté 6 milliards de FCfa. L'infrastructure est composée de trois blocs administratifs et d'un rectorat, de trois amphithéâtres, de trois blocs pédagogiques, d'une cinquantaine de salles de cours, de quatre salles multimédias, d'une bibliothèque universitaire, d'un bloc de 25 laboratoires pédagogiques, d'une station d'épuration... À ces réalisations, vont s'ajouter deux chapiteaux en cours de construction, deux nouveaux pavillons d'une capacité de 1.200 lits en cours de finalisation, l'implantation d'une mini-station solaire, promet Macky Sall. Il a aussi favorablement répondu à la demande des étudiants d'obtenir des moyens de transport pour ceux qui sont logés au campus " hôtel du rail ". " Je vais mettre à la disposition de l'université deux ou trois bus de transport pour faciliter le déplacement des étudiants ", a-t-il ajouté.