Sénégal: Autoroute Dakar-Tivaouane-Saint Louis - Les travaux du premier tronçon lancés

Le Président de la République a procédé, vendredi, au lancement des travaux de l'autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis et des routes Tivaouane-Pambal-Darou Alpha et Mboro-Diogo.

Ces nouveaux projets majeurs visent à valoriser tout le potentiel économique de la région de Thiès. Une foule enthousiaste a accueilli le Président Macky Sall venu lancer les travaux de l'autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis, dans sa tournée économique à Thiès. Le Chef de l'État a souligné le potentiel économique important de la région grâce au dynamisme des secteurs de l'agriculture, de la pêche, du tourisme, de l'industrie, des mines, de l'artisanat et du commerce. Il a rappelé que Thiès occupe la première place en matière de pêche artisanale (plus de 40% de la production nationale) et d'horticulture (avec un tiers de la production nationale). La région dispose également de potentialités minières importantes, pouvant assurer une création de richesses qui pourraient bénéficier à tout le Sénégal.

Pour le Président Sall, l'exploitation de ces minerais et des ressources agricoles, halieutiques et touristiques a permis de créer plusieurs emplois. C'est pourquoi son Gouvernement compte accentuer cette dynamique en mettant en place les infrastructures nécessaires. Il a soutenu que l'autoroute Dakar-Tivaouane-Saint Louis, projet majeur, va contribuer y de façon déterminante. C'est pour cette raison qu'il a tenu à lancer, à partir de Tivaouane, l'un des trois départements de la région, le premier maillon de cette autoroute à savoir : la section Dakar-Tivaouane.

531 km d'autoroute à l'horizon 2026

Le Chef de l'État a indiqué que notre pays s'est résolument engagé dans un programme de développement de ses infrastructures routières en général, et de son réseau autoroutier en particulier. C'est ainsi que le Sénégal est passé de 32 km d'autoroute entre Dakar et Diamniadio en 2012 à 315 km actuellement. Sous son magistère, le rythme de réalisation des autoroutes s'est considérablement accéléré, à l'aune du Plan Sénégal émergent qui a placé la promotion des infrastructures de transport comme base et élément structurant du développement économique et social du pays. " C'est ce qui nous a valu la réalisation des tronçons autoroutiers Aibd-Thiès, Aibd-Mbour et Thiès-Touba ainsi que l'autoroute Mbour-Fatick-Kaolack en cours de construction ", a expliqué Macky Sall.

Sans oublier la réalisation prochaine de l'autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis sur 200 km et le prolongement de la Voie de dégagement nord (Vdn) en autoroute entre Tivaouane Peulh et Diamniadio sur 20 km. Ces deux projets liés porteront le linéaire d'autoroute à 531 km à l'horizon 2026.

Le projet est scindé en deux sections qui seront exécutées simultanément. La première section (Dakar-Tivaouane), longue de 55 km, objet de la cérémonie de lancement d'hier, est financée par le Gouvernement avec le concours de la Société Générale corporate pour un montant de 221 milliards de FCfa et le Fonds saoudien de développement (63 millions de dollars américains, soit plus de 37 milliards de FCfa, au cours actuel du dollar). Le Président Macky Sall a salué l'engagement particulier que manifestent nos partenaires pour accompagner le Gouvernement dans la réalisation des projets d'infrastructures du Pse.

RELANCE DU CHEMIN DE FER

Macky Sall lance le compte à rebours

Selon le Chef de l'État, le train sifflera à nouveau dans la capitale du rail, d'ici à la fin de l'année. Macky Sall a rassuré, hier, que le budget est sécurisé et que les travaux démarrent dès à présent.

" Je pense que cette fois, ce sera la bonne ", murmure un cheminot en voyant le Chef de l'État monter symboliquement à bord d'une locomotive pour marquer le lancement des travaux de réhabilitation du chemin de fer. Cela témoigne de l'espoir que portent les Thièssois, notamment les cheminots, à ce projet, après plusieurs annonces de relance sans suite. Macky Sall dit partager cette passion du chemin de fer avec les Thièssois. C'est pourquoi il a décidé de le " revitaliser au Sénégal ". Mais cela commence par le tronçon Dakar-Tambacounda-Kidira. Selon le Président Sall, les travaux seront exécutés cette année. " Nous avons sécurisé le budget, nous allons démarrer les travaux maintenant. Nous allons faire en sorte que le transport de marchandises commence d'abord avant de passer au transport de personnes ", a précisé le Chef de l'État, pour qui dans quelques mois, les enfants des villes traversées par le chemin de fer sur l'axe Dakar-Tambacounda découvriront ce que leurs parents ont vécu.

Le Président de la République a aussi demandé au Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, qu'une plateforme ferroviaire multimodale, autrement appelée " port sec ", soit érigée à Tambacounda. " J'engage le Ministre en charge du Transport terrestre de prendre toutes les mesures nécessaires pour une bonne réalisation de ces travaux dans les délais impartis. J'exhorte aussi l'entreprise Eiffage à tout mettre en œuvre pour livrer les travaux dans les délais convenus avec la qualité requise ", a insisté Macky Sall.

Le Chef de l'État a aussi décidé de reverser les travailleurs de la société Dbf (Dakar-Bamako ferroviaire) dans le personnel de la Société nationale des Chemins de fer du Sénégal (Sn-Cfs). Il a aussi répondu favorablement à la vieille doléance des habitants de Ballabé, demandant que les maisons de fonction qu'ils occupent, depuis des décennies, leur soient léguées.