Soudan: Forces de Liberté et de Changement publient un communiqué sur le processus politique en cours

Les Forces de la Liberté et du Changement ont publié un communiqué sur le processus politique en cours sur fond de la réunion qui a rassemblé les signataires de l'accord-cadre et les non-signataires, affirmant leur engagement politique et moral à ce que les parties ont convenu.

L'Agence Soudanaise de Presse (SUNA) publie ci-dessous la traduction de ce communiqué :

Nous, les Forces de la Liberté et du Changement, avons suivi la campagne systématique sur les médias sociaux depuis hier, Samedi 11 Février 2023, sur le fond de la réunion qui a regroupé les signataires de l'accord-cadre avec certaines des forces non signataires.

Cette campagne comprenait beaucoup de désinformation qui s'apparentait à des nouvelles fausses et trompeuses dans le but de porter atteinte au processus politique et de calomnier sa nature, qui vise à restaurer la voie devant la transformation démocratique civile.

Les parties signataires de l'accord-cadre ont discuté d'un projet de déclaration politique avec Mini Arko Minawi, Jibril Ibrahim et Mohamed Mohamed Osman Al-Mirghani, représentants de leurs organisations, dans le but de se joindre dès maintenant au processus politique en cours, et il y a des questions en discussion qui n'ont pas encore été résolues, et les parties à la réunion ont convenu de se distancer de toutes déclarations qui pourraient compliquer le cours du débat, qui se poursuivra dans les prochains jours.

Malgré la promotion continue de nouvelles fréquentes qui impliquent le nom des FLC dans des nouvelles incorrectes, nous affirmons notre engagement politique et moral envers ce que les parties signataires de l'accord-cadre ont convenu avec les parties non signataires participant à cette discussion en ne faisant aucune déclaration sur les détails de ces discussions.

Dans le même contexte, nous renouvelons notre engagement envers l'opinion publique et les médias pour avoir toutes les informations, les détails et les faits complets et non diminués en temps opportun, comme nous avions l'habitude de traiter les questions liées à l'avenir de notre patrie et le sort de notre peuple et leurs espoirs et aspirations légitimes pour un Etat de liberté, de paix et de justice.