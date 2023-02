Ile Maurice: Documents contrefaits - Jusqu'à Rs 20 000 pour un faux permis de conduire...

Un homme de 59 ans est interpellé mardi dernier sur un parking à Curepipe, par une équipe de la Divisional Support Unit. Dans son sac : 33 faux permis de conduire datant de 2023, quatre horsepowers avec différents noms et un tampon de la National Land Transport Authority Road Transport Division. Preuve s'il en faut que le trafic de faux permis et autres papiers est bien réel. Ce qui met encore plus en danger la vie des automobilistes et des piétons.

Ce trafic dure depuis plus de dix ans, explique d'emblée l'inspecteur Shiva Coothen, responsable de la cellule de communication de la police. "Nous avons démantelé plus d'un réseau au fil des années." Selon nos recoupements, nombreux ont opté pour ce business considéré comme très lucratif. "En démantelant les réseaux, nous avons appris qu'un faux permis peut se vendre jusqu'à Rs 20 000. Ceux qui en font la demande auprès des trafiquants sont surtout des jeunes âgés de 18 à 25 ans", révèle une source policière. Ces jeunes, diton, n'ont pour la plupart pas réussi à plusieurs reprises leurs examens de conduite ou "ont la flemme pour prendre des cours auprès d'une autoécole parce qu'ils savent déjà conduire un véhicule".

Comment parviennent-ils à duper les autorités ? "Parfois, les documents falsifiés sont très bien faits et il arrive que nous n'y voyons que du feu", avoue notre source. Mais dans bien des cas, les policiers détectent tout de suite la supercherie. Par ailleurs, "lors des contrôles quand les officiers demandent le permis de conduire, certains brandissent une photocopie, ce qui est tout à fait acceptable, mais on leur demande de se présenter dans un délai établi à un poste de police avec l'original. Quand ils ne le font pas à plusieurs reprises, c'est là aussi que le pot aux roses est découvert".

Lorsque celui qui détient un faux permis est pressé de questions, il finit par avouer où il se l'est procuré. Selon l'inspecteur Shiva Coothen, le démantèlement de ces trafics est pris très au sérieux. Surtout avec le nombre d'accidents de la route en hausse d'année en année. Qui plus est, nos sources font valoir que souvent, en démantelant un réseau de faux permis de conduire, d'autres documents, tout aussi factices, dont des certificats de moralité et de cartes de vaccination, entre autres, sont aussi découverts chez les trafiquants.

On se souvient de ce cas datant de mai 2022 quand lors d'une perquisition au domicile d'un homme à Plaine-Verte, la police a découvert de faux permis de conduire, certificats de moralité, certificats d'assurance, cartes vaccinales et des objets servant à fabriquer ces faux documents.