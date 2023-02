Sénégal: Saint-Louis / Célébration du centenaire du prytanée militaire Charles N'tchoréré - Macky Sall annonce l'ouverture d'un second Prytanée Militaire pour former les jeunes filles

Le président de la République, Macky Sall, a présidé, samedi dernier, la cérémonie officielle du centenaire du Prytanée Militaire Charles N'Tchoréré de Saint-Louis, qui se trouve au camp militaire Deh Momar Gary de Dakhar Bango.

Il a annoncé sur place l'ouverture prochaine d'un second Prytanée Militaire, dans une autre région du Sénégal, pour la formation de jeunes filles. La célébration a été placée sous le thème "100 ans d'excellence et d'intégration africaine" et a été marquée par l'inauguration de la stèle du centenaire, la signature du livre d'or, la plantation de l'arbre du centenaire, le dépôt de gerbe à la mémoire des disparus, une projection de film sur cette école d'excellence, un vernissage-exposition et la visite de l'école.

Le président de la République, Macky Sall, a fait part, samedi 11 février, lors de la cérémonie commémorative du centenaire du Prytanée Militaire de Saint-Louis, de son désir d'ouvrir un deuxième Prytanée Militaire dans le pays, qui sera consacré à la formation des jeunes filles. "Après 100 ans d'existence, le Prytanée Militaire Charles N'Tchoréré de Saint-Louis a besoin de franchir de nouvelles étapes. J'invite les Ministres des Forces armées et de l'Education Nationale à engager la réflexion sur l'ouverture prochaine d'un deuxième Prytanée Militaire dans une autre région du Sénégal. La perspective d'intégration du personnel féminin dans ce nouvel établissement, à l'instar des autres Prytanées africains, devrait occuper une place importante dans cette réflexion", a-t-il précisé, tout en félicitant le Colonel Mamour Sarr, commandant le Prytanée Militaire de Saint-Louis, "qui a décliné la trajectoire lumineuse de cette école militaire, marquée par de belles avancées au cours de ces dernières décennies".

Il a indiqué que plus qu'une école, le Prytanée Militaire est aujourd'hui une véritable institution qui transcende le Sénégal, un creuset de formation à vocation africaine. "Sans aucun doute, au cours de son siècle d'existence, le Prytanée Militaire de Saint-Louis a été un pôle africain d'excellence, la constance des brillants résultats scolaires engrangés ainsi que la diversité de nationalités des autorités issues de l'école, en sont une parfaite et concrète illustration", a-t-il fait savoir.

Le président Macky Sall s'est aussi réjoui des bons résultats souvent obtenus par l'administration de cette école lors des examens et concours. "Comment ne pas célébrer, dès lors, tous les anciens Chefs d'État, les diplomates chevronnés, les lauréats de grands prix internationaux, les experts de haut niveau de la défense, de la sécurité, de la santé, de l'économie, des sciences, des arts et de la culture, qui sont passés par le moule PMS et qui ont contribué à forger son label d'excellence ?" s'est demandé le Chef suprême des Armées.

Également, en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, le Chef de l'État Macky Sall a saisi l'occasion pour s'adresser directement à ces jeunes africains enfants de troupe, choisis parmi les meilleurs de leurs générations. "Je vous invite, chers enfants de troupe, à prendre conscience des fortes attentes de vos peuples respectifs et du continent africain, dans leur marche résolue vers l'avenir. L'Afrique, notre continent, est aujourd'hui confronté à de nombreux défis liés surtout à la dégradation de sa situation sécuritaire et à sa marginalisation croissante dans l'économie mondiale", a-t-il expliqué.

Poursuivant son propos, le président Macky Sall leur fera savoir que "certains parmi vous feront partie des grands cadres et décideurs africains. Les liens que vous aurez tissés ici, dans vos salles de classe, vos réfectoires et vos salles de sport, seront déterminants dans les décisions que vous prendrez et qui guideront les destins de vos pays et celui du continent, le PMS vous ouvre, dès le bas âge, un itinéraire balisé par le travail, la discipline et la rigueur militaires qui feront de vous des citoyens exemplaires".

6000 ENFANTS DE TROUPE FORMES DEPUIS 1923, DONT 4000 SENEGALAIS ET 1800 ISSUS DE 15 PAYS AFRICAINS ET 3 PAYS EUROPEENS

Pour l'année scolaire 2022/2023, l'école compte 483 enfants de troupe, répartis en 2 brigades de 288 élèves des classes de 6ème à la 3ème et de 195 élèves de la Seconde à la Terminale. Les élèves des pays amis partenaires représentent plus du quart des effectifs (131 élèves). Ils sont ressortissants du Bénin, du Burkina-Faso, du Cameroun, de Centrafrique, du Congo, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, de la Gambie, de la Guinée-Conakry, de la Guinée-Bissau, du Mali, de la Mauritanie, du Niger et du Tchad.

À en croire d'ailleurs le Colonel Mamour Sarr, Commandant le Prytanée Militaire de Saint-Louis, cette école a formé plus de 6000 enfants de troupe, depuis 1923, date de son ouverture. Il s'agit, entre autres, de 4000 Sénégalais et 1800 issus de 15 pays africains et de 3 pays européens (France, Belgique et Italie).

Pour Momar Dieng, président de l'Amicale des Anciens Enfants de Troupe, le PMS est un creuset d'excellence et d'intégration africaine pour avoir formé des Chefs d'État, des ministres, des directeurs généraux, des hauts-cadres de l'administration civile et militaire. En effet, le PMS, a-t-il dit, est le premier établissement que le président Macky Sall a visité dès son accession à la présidence de la République. Il a aussi remercié leurs encadreurs qui ont inculqué en eux les valeurs de savoir-faire et savoir-être.

Cette célébration, qui a été bien organisée par le Commandant du PMS, le Lieutenant-Colonel Mamour Sarr et son staff, a été marquée par une opération de distribution de denrées alimentaires, des consultations médicales gratuites, des activités culturelles, une grande soirée de gala, un vernissage-exposition et autres manifestations d'assez bonne facture qui se sont déroulées cette année à travers la ville tricentenaire et à Dakar.