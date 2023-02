Ile Maurice: Paul Bérenger sur Maneesh Gobin - "Enn boufon patenté sa boug la !"

Le Leader du MMM, Paul Bérenger, était face à la presse hier. Avec sa verve habituelle, il a commenté l'affaire Franklin, en indiquant que celle-ci permet de réaliser que le MSM de Pravind Jugnauth a "pourri le pays et presque toutes les institutions". Pour lui, tout le monde sait désormais qui a "soutiré" Franklin durant des années afin qu'il devienne le caïd de l'Ouest car "boukou radar ti an pann", a ironisé le chef de file des Mauves.

Paul Bérenger est d'avis que "maintenant on essaie de se cacher derrière l'ICAC et La Réunion". Entretemps, l'image de Maurice a pris un sale coup face à l'île soeur, la France et plusieurs autres pays. Pendant la séance des questions-réponses, le leader du parti du coeur a été invité à commenter la conférence de presse de Maneesh Gobin mercredi et il ne s'est pas fait prier. Pas de doute pour lui, l'Attorney General est une honte pour le pays. "Enn boufon patenté sa boug la !"

Sur une note plus calme, il a félicité le Directeur des poursuites publiques pour son travail et sa décision de contester la grâce présidentielle accordée à Dip fils. Paul Bérenger a ensuite donné des pistes sur l'avenir politique de son parti expliquant que le MMM est en faveur d'une alliance avec le Parti travailliste et le PMSD car il est urgent de "fer MSM de Pravind Jugnauth alé dé ki possib". Les discussions se poursuivent et vont dans la bonne direction, selon lui.

Quid de l'Entente de l'Espoir avec Nando Bodha ? "Li ankor la, nou pou zwenn ! On aurait aimé que Bodha soit on board avec nous. L'avenir nous dira ce qu'il en est." Tout en lâchant qu'il "sait" que Roshi Bhadain est en consultation avec Bodha...