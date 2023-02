Ile Maurice: Qui est le policier qui se trouvait à Rodrigues en même temps que Rikesh Sumboo ?

Depuis l'arrestation de Rikesh Sumboo, prête-nom de Franklin, son patronyme a été cité. La raison : une photo de lui en compagnie du suspect et du Premier ministre Pravind Jugnauth, a été partagée à maintes reprises par des internautes. Il s'agit, en fait, d'un policier affecté dans la partie ouest du pays depuis moins de 10 ans.

Sollicité par l'express pour une réaction après la publication de sa photo, le policier, sur un ton persistant, a déclaré : "Mo péna nanyé pour dir ou, monn fini donn explikasyon ek mo départman." Le jeune homme, qui habite l'Ouest, a en effet bien été été appelé à fournir une explication depuis la parution de cette photo et des rumeurs qui circulent. Il aurait affirmé qu'il connaît Rikesh Sumboo depuis des années, mais lorsqu'il a intégré la force policière, il a coupé les ponts avec son "ami".

"Il condamne avec force ces tentatives qui ne sont que pure fabrication, sont dénuées de tout fondement"

Cependant, lors de ses vacances à Rodrigues, en mars 2019, qu'il aurait revu par hasard le suspect et le Premier ministre, alors qu'ils étaient tous les trois dans le même hôtel et ont été photographiés ensemble. Le Premier ministre s'y était rendu en compagnie d'une délégation officielle après le cyclone Joaninha, en mars 2019. Pravind Jugnauth a, pour sa part, envoyé un communiqué de presse, par le biais de son avouée, Me Shamila Sonah-Oree, affirmant qu'"il a pris connaissance d'une série de publications de presse, de reportages radiophoniques et de publications en ligne tentant de faire un rapprochement malveillant entre sa personne et une affaire de blanchiment d'argent faisant l'actualité. ll condamne avec force ces tentatives qui ne sont que pure fabrication, sont dénuées de tout fondement quelconque, sont malicieuses et qui n'ont pour seul but que de porter atteinte à sa réputation. ll souhaite informer qui de droit, que pour la protection de ses droits, il a entamé des consultations avec ses hommes de loi afin de poursuivre en justice ceux responsables de tels actes hautement condamnables et de ces propos mensongers et diffamatoires".

Selon des sources proches du policier, on soutient que depuis qu'il a intégré les forces de l'ordre, il n'a été posté que dans l'Ouest et a été transféré dans une autre unité peu après ; mais il continuerait toujours à s'occuper de "sa région"...