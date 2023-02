Ile Maurice: Le traité d'extradition entre Maurice et la France ratifié en 2022

Il existe bel et bien un traité d'extradition entre Maurice et la France. Une information disponible sur le site officiel du Governement Information Service (GIS). Le 10 novembre 2022, l'Extradition and Mutual Legal Assistance in Criminal Matters treaties qui permet une coopération et un échange d'informations plus efficaces entre la France et Maurice pour lutter contre la drogue et la criminalité, notamment a été ratifié. Les signataires ? Le ministre Alan Ganoo et l'ambassadrice de France à Maurice, Florence Caussé-Tissier. On souligne également que Maneesh Gobin, Attorney General, était aussi présent à cette occasion.

Dans un communiqué, toujours selon le GIS, Alan Ganoo a alors souligné que la signature de cet accord établira une collaboration plus solide entre les deux pays dans le domaine judiciaire et dans la lutte contre le crime organisé, tout en soulignant que les demandes en ce sens se multiplient. Le ministre mauricien des Affaires étrangères devait souligner que depuis des décennies, nos deux États s'entraident dans le domaine judiciaire de manière informelle.

La signature, selon lui, devait engager les deux parties à livrer réciproquement les personnes qui se trouvent sur les territoires respectifs, et sur qui pèse une demande d'extradition. Ce n'est pas tout. Alan Ganoo devait aussi ajouter que la signature de cet accord démontre également la détermination de Maurice et de la France à lutter contre les crimes tels que le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, le trafic de drogue parmi d'autres fléaux... Quant à Maneesh Gobin, il a déclaré que ce traité établira un cadre juridique solide sur l'extradition.

Pour sa part, Florence Caussé-Tissier a mis en exergue le fait que cette étape constituait une avancée majeure pour ce qui est de la coopération judiciaire entre la France et Maurice. Elle a rappelé que les discussions sur ce traité remontent à 2012. "Il ne fait aucun doute que la coopération judiciaire facilitera (... ) l'extradition et renforcera encore la collaboration entre les deux pays", a-t-elle déclaré.

Pour rappel, alors qu'il s'exprimait brièvement sur l'affaire Franklin lors d'une fonction jeudi, Alan Ganoo a affirmé qu'il connaissait celui-ci, tout "comme la plupart des mandants de sa circonscription". Concernant l'affaire elle-même, il a simplement dit qu'il préfère laisser le soin aux autorités de "répondre à ces questions".