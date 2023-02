Cote d'Ivoire: Au Rythme de l'Amour / Roman - Dans la cour des écrivains / Rachel Yavo parle

Avec son roman "Au rythme de l'amour", Rachel Yavo signe son entrée dans la grande famille des écrivains de Côte d'Ivoire par la grande porte.

L'écrivaine Rachel Yavo a procédé à la première dédicace de son roman "Au rythme de l'amour", dans une librairie d'Abidjan-Cocody-Bonounin, le samedi 11 février 2023. C'est un recueil de nouvelles de 110 pages sorti en septembre 2022 aux éditions Kamit. "La malédiction", "Notre histoire" et "Parfum fatal" sont les trois nouvelles du roman. Comme toutes les nouvelles, celles de "Au rythme de l'amour" saisissent des épisodes les plus ardents de la vie des personnages mis en situation. L'amour est le dénominateur commun des ces trois nouvelles. À cette dédicace, la néo-écrivaine a signé sur une quarantaine d'ouvrages, à la satisfaction de ses amis et des membres de sa famille venus la soutenir.

Au terme de la cérémonie, Rachel Yao a dit pourquoi, elle a décidé d'écrire : " Ma passion pour l'écriture c'est depuis que j'étais très jeune. J'ai commencé par la lecture des bandes dessinées, des romans et tout ce qui me passait sous la main. Et petit à petit, l'envie d'écrire est venue. Là j'écris sur le thème de l'amour parce que c'est ce qui me convient de mieux. Rien de beau et de grand ne peut se faire sans amour. L'amour est une véritable source de vie, de joie, de paix surtout quand il est sincère. L'amour est un thème éternel. Pour cette première œuvre, j'étais craintive pour la réaction du public, mais l'accueil est encourageant. Je crois bien que cela me donne l'envie de continuer. Je dirai merci aux lecteurs pour cet accueil".

Enseignante d'anglais de formation, Rachel Yavo est désormais inspecteur principal éducation et formation. "Au rythme de l'amour" est sa première œuvre. Ainsi, elle entre dans la cour des écrivains de Côte d'Ivoire par la grande porte.