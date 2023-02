Cote d'Ivoire: Plus de mandat d'un an pour Miss Côte d'Ivoire - Victor Yapobi dévoile les dates et innovations en 2023

Victor Yapobi a levé un coin de voile sur les grandes innovations et les dates de l'édition 2023 de Miss-Côte d'Ivoire.

Le Comité national Miss Côte d'Ivoire(Comici) présidé par Victor Yapobi a lancé les présélections de ce concours , le jeudi 9 février 2023 dans un hôtel d'Abidjan-Plateau avec des innovations.

Victor Yapobi, président du Comici a annoncé que désormais le mandat du trio sortant va courir sur une longue période pour permettre à la Miss et à ses deux dauphines de bien préparer les concours internationaux comme Miss-Monde, Miss-univers et autres.

" Pour renforcer la position de nos candidates sur le plan international, nous avons pris la décision d'augmenter la durée du mandat des lauréates. Cela, afin d'améliorer leur préparation pour mieux nous représenter sur le plan international. Ainsi, ce ne sera plus forcément la lauréate en titre qui représentera le pays mais, la lauréate qui aura le mieux préparé la compétition pendant ces deux dernières années. Nous n'avons fait qu'appliquer ce qui se fait dans d'autres pays. Nous n'avons copié tranquillement que ce qui se fait dans d'autres pays qui préparent bien leurs filles avant d'aller compétir.

En Côte d'Ivoire, nous faisons notre élection en juin et en novembre, notre candidate allait à Miss-monde ou Miss univers ou autres concours alors qu'elle n'était pas bien préparée. Il y aura pour cette année 2023 un trio qui sera sur la scène internationale avec les trois filles de l'année dernière", a déclaré, le président du Comici. Il a annoncé que le thème de l'édition 2023 est "Rôle et initiative de la jeunesse pour une réduction des inégalités sociales". Thierry Coffie, secrétaire général du Comici, a dressé le bilan de l'année 2022 et s'est dit satisfait. Il a révélé qu'il y aura une élection à Washington, en Angleterre, en France et en Italie. Florent Galaty, directeur de cabinet du ministère de la Culture et de la Francophonie a dit l'importance que la ministre attache au concours Miss Côte d'Ivoire avant de lancer la compétition. Les présélections commencent le samedi 25 février et la finale est attendue le samedi 1er juillet à Abidjan.

Voici le programme des présélections 2023

Bouaké : samedi 25 février 2023

Aboisso : samedi 04 mars 2023

Daloa : samedi 11 mars 2023

Bondoukou : samedi 18 mars 2023

Dimbokro : samedi 25 mars 2023

Gagnoa : samedi 1 avril 2023

Abengourou : dimanche 9 avril 2023

Yamoussoukro : samedi 15 avril 2023

San Pedro : samedi 22 avril 2023

Daoukro : samedi 29 avril 2023

Man : samedi 06 mai 2023

Korhogo : samedi 13 mai 2023

Finale : le samedi 1er juillet 2023 à Abidjan