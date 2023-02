Ile Maurice: Cyclisme - Samuel Dupuy en or, Juliano Ndriamanampy en argent, Lucie Lagesse en bronze

Trois nouvelles médailles ont été récoltées par la Team MCB-Maurice, hier, lors de la cinquième journée des 19es Championnats d'Afrique au Ghana.

Dans la course sur route des cadets, Samuel Dupuy a décroché l'or devant Juliano Ndriamanampy alors que chez les élite/U23 dames, Lucie Lagesse a enlevé le bronze.Tout comme lors du contrela-montre par équipes, vendredi, les cadets se sont montrés à la hauteur de l'événement dans la course sur route. Ce sont eux qui ont été les principaux animateurs de la course.

Samuel Dupuy s'est porté aux avant-postes en compagnie d'un Algérien après une vingtaine de kilomètres. Tristan Hardy est ensuite sorti du peloton pour tenter de rejoindre le duo. Ce qu'il est parvenu à faire. Puis, ce fut au tour de Juliano Ndriamanampy de lui emboîter le pas. Par la suite, Samuel et Juliano se retrouvèrent seuls en tête alors que Tristan était en compagnie de l'Algérien Mohamed Gawir. Samuel et Juliano se livrèrent bataille au sprint final et c'est le premier qui eut le dernier mot. Leur temps pour les 36 km : 58 minutes et 25 secondes. Gawir déploya une meilleure pointe de vitesse que Tristan pour prendre la troisième place 22 secondes plus tard.

"Au commencement, c'était un peu dur. J'ai tenté une échappée au premier tour avec un coureur qui ne voulait pas trop rouler. Puis, Juliano a pu me rejoindre devant. Nous étions ensemble et au sprint, j'ai gagné et lui a fait deuxième. C'est grâce à lui que je gagne. C'est une belle victoire. Je remercie tous ceux qui m'ont soutenu, les sponsors ainsi que les encadreurs", a confié Samuel.

"Je suis bien content. Nous avons bien travaillé pour ce résultat. J'ai réussi à faire une bonne course à ces championnats pour ma première année cadet. Je remercie la fédération, les sponsors, mes parents et tous ceux qui nous soutiennent", a déclaré Juliano. Notons qu'Henri Rouillard qui a été pris dans une chute, a terminé neuvième à 5:08.

La course sur route élite dames a tardé à s'animer. Raphaëlle Lamusse allait tenter sa chance en solitaire à un moment donné. La Mauricienne était rejointe par une Burkinabè peu de temps après. Ce duo devait être repris quelques kilomètres plus loin et c'est un groupe de six filles qui se porta ensuite en tête comprenant Lucie Lagesse. C'était le bon coup puisque l'écart n'allait cesser de se creuser avec le peloton. Il passait de 1:30 à 2:30 avant d'atteindre les 4 minutes à l'entame du sixième et dernier tour.

Le sprint final était ensuite lancé et c'est Ese Upkeseraye du Nigeria qui se montra la plus rapide devant Awa Bamogo du Burkina Faso. L'on a du avoir recours à la photo-finish pour départager Lucie et la Rwandaise Diane Ingabire. Après de longues minutes de délibération, le verdict énoncé fut favorable à la Mauricienne.

"Au début, l'objectif était d'attaquer et de faire bouger la course. Après trois tours, je me suis retrouvée dans la bonne échappée. On est parti et cela s'est terminé au sprint et je finis troisième. Je suis contente. Je ne m'y attendais pas du tout", a confié Lucie qui a remercié tous ceux qui l'ont soutenue et cru en elle.

Aujourd'hui, dernière épreuve des championnats avec la course sur route élites/U23 hommes.