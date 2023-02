Cote d'Ivoire: Abobo - Quitus au Maire Kandia Camara de poursuivre sa gestion

Le conseil municipal de la commune d'Abobo a tenu sa première réunion de l'année, le vendredi 10 février 2023, dans la salle de mariages de la mairie

Au cours de cette rencontre, les conseillers municipaux ont adopté à l'unanimité l'état d'exécution des recettes et des dépenses au 31 décembre 2022 ainsi que le compte administratif du maire Kandia Camara, lui donnant ainsi quitus de poursuive sa gestion.

Il faut signifier que l'examen de l'état des recettes et des dépenses du 31 décembre 2022, a révélé que les recettes globales mobilisées sont nettement supérieures à celles du 31 décembre 2021. Cette hausse représente un taux de 24,11%. En ce qui concerne l'investissement, la prévision a été entièrement mobilisée, soit 100% de réalisation et le taux d'exécution des dépenses et d'investissements est de 14,83%.

Au vu des résultats satisfaisants, avis favorable a donc été donné à la gestion du maire. En ce qui concerne le compte administratif au titre de l'exercice 2022, l'examen a donné un résultat budgétaire excédentaire.

Pour cela le maire a félicité ses collaborateurs qui travaillent avec dévouement à améliorer significativement les recettes. " Nous avons beaucoup d'ambition pour notre commune qui a amorcé son développement grâce à la contribution personnelle du Président Alassane Ouattara, qui a mis en place le plan d'urgence pour la commune d'Abobo (Puca), nous permettant de voir la mise en œuvre de projets structurants ", s'est réjouie, Kandia Camara, demandant aux uns et aux autres de travailler davantage afin de mobiliser le maximum de recettes pour pouvoir accompagner ce plan.

Elle a également invité ses collaborateurs à poursuivre sur la même lancée. " Si nous voulons que le Président et le gouvernement soient encouragé à nous aider, il faudrait que nous fassions des efforts. C'est pourquoi s'invite les uns et les autres à faire en sorte que la mairie ait plus de moyens, plus de ressources pour améliorer les conditions de vie et de travail des populations. Il s'agit de mettre en place cette solidarité agissant qui a commencé et qui doit se poursuivre ", a-t-elle exhorté.

Dans sa quête de solutions pour le développement de sa commune, Kandia Camara a annoncé la signature d'une convention de jumelage entre la commune d'Abobo et celle de Newark. " Nous sommes certains que ce partenariat permettra à la mairie d'Abobo d'atteindre certains de ses objectifs, parce que ce sera un partenariat fructueux pour notre commune et surtout pour les populations ", a déclaré le maire. Et cette signature de jumelage aura lieu de 17 février 2023, à Newark, aux Etats-Unis.