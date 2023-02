Sénégal: Lutte - Tapha tine bat encore bombardier - Un verdict sur décision médicale

Dix ans après leur première confrontation de 2012, Serigne Dia " Bombardier " et Tapha Tine se sont retrouvés dimanche 12 février à l'Arène nationale. Un combat de la revanche et de la confrontation qui n'a pas tenu toutes ses promesses. Puisqu' il s'est achevé par une victoire sur décision médicale du Géant du Baol après la blessure et l'incapacité du Mbourois à poursuivre le combat.

Les amateurs qui se sont déplacés pour la grande affiche Bombardier-Tapha Tine sont sortis ce dimanche 12 février avec une pointe de dépit après le verdict qui l'a sanctionné le combat. La bagarre et la lutte pure tant attendues par le public qui permettaient aux deux poids lourds de mieux clarifier leur premier combat livré en 2012, se sont finalement terminées par un verdict par décision médicale. Les deux lutteurs se sont affrontés durant un premier round. Mais durant le combat, la blessure constatée au niveau du bras du Géant de la Petite côte changera vite la donne.

L'incapacité à poursuivre le combat va contraindre le mastodonte mbourois à l'abandon. Après observation des médecins, le corps arbitral confirme la crainte et n'hésitera pas à prendre la décision d'arrêter le combat et déclarer Tapha Tine vainqueur. Le Géant du Baol signe du coup un " door doraat " ou une deuxième victoire sur le Bombardier. Ce qui lui permet d'élargir son horizon et de foncer directement vers son objectif majeur. A savoir décrocher le titre convoité de "Roi des arènes ". Un titre qu'il devrait réclamer dans un futur proche. Ce sera à l'issue du combat " royal" qui opposera Modou Lô, l'actuel détenteur de la couronne, à Boy Niang 2.