Sénégal: Sédhiou / La commune de Koussy réceptionne de nouvelles infrastructures - La Santé et l'Education dans les bonnes grâces de la mairie

Sous l'autorité du sous-préfet de l'arrondissement de Diendé et en présence de plusieurs notabilités religieuses et coutumières, l'institution municipale de Koussy a procédé avant-hier, samedi 11 février, à la réception de plusieurs ouvrages dont le bloc de la maternité, le logement de la sage-femme et le mur de clôture de l'école élémentaire. Le maire Mamadou Diallo a également annoncé des réalisations dans le domaine de l'électrification et de l'accès à l'eau.

Telle une délivrance en santé maternelle, la construction de la maternité de la commune de Koussy, désormais séparée du bloc de l'infirmerie également rénové, sont une réponse très attendue des populations de cette contrée de l'arrondissement de Diendé. L'école élémentaire, fonctionnelle avant l'indépendance de notre pays vient d'être clôturée, à la grande satisfaction des bénéficiaires et pour une enveloppe globale de 24 millions de francs CFA des investissements précités.

Mamadou Diallo, le maire de Koussy, explique : "la sage-femme travaillait dans des conditions très déplorables. Raison pour laquelle, après notre visite dans les locaux, nous avons trouvé urgente la rénovation de ces lieux pour restaurer la dignité des femmes. Donc nous avons pu faire la maternité avec logement de la sage-femme séparés du bloc de l'infirmerie, avec 12 millions. Nous avons également construit le mur de clôture de l'école élémentaire à hauteur de 12 missions aussi" fait-il observer.

La sage-femme en service au poste de santé de Koussy y voit le rétablissement de la dignité des femmes en couche. "Je remercie le maire au nom du comité de développement sanitaire de Koussy. Auparavant, les femmes accouchaient dans des conditions pénibles et sans dignité car c'était dans un seul bloc en présence quelques fois des hommes également admis au poste pour des soins. Mais avec ces réalisations de qualité, c'est vraiment la dignité retrouvée en toute sécurité", souligne Mame Diarra Boussou Guèye.

L'école élémentaire également hume l'air de la sécurité, a fait observer le directeur Mamadou Lamine Cissé. "Franchement, c'est une grosse épine ôtée de notre pied car l'école était un lieu de passage pour des piétons et des vélo et motocyclistes. Les animaux y divaguaient à leur guise mais maintenant nous acteurs de l'école se sentons plus en sécurité", rassure-t-il.

Le sous-préfet de l'arrondissement de Diendé, Bassirou Dia, valide la démarche et encourage l'équipe municipale à la persévérance. "Je remercie et félicite le maire Diallo et son équipe. Ils ont eu l'imagination et l'intelligence de mettre l'accent sur ces deux mamelles du développement à savoir la santé et l'éducation. Ailleurs nous avons vu beaucoup de chantiers inachevés mais avec cette approche pragmatique de l'équipe de Koussy, j'exhorte les autres collectivités territoriales à suivre leurs pas", recommande l'autorité.

Enfin, le maire de Koussy, Mamadou Diallo, a annoncé, par la même occasion, l'effectivité de l'éclairage publique à Koussy, Hamdani et carrefour Ndiaye et la réhabilitation de l'adduction d'eau avec l'acquisition, dit-il, de deux transformateurs électriques pour stabiliser la fourniture du château en énergie continue.