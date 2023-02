Ile Maurice: PTr - Trêve de courte durée ?

Le Parti travailliste (PTr) est sérieusement secoué à la veille de la célébration de son 87e anniversaire. Un de ses dirigeants, 1er vice-président de surcroît, Satish Faugoo, a fait une virulente sortie contre le leader Navin Ramgoolam. Même si Cader Sayed-Hossen a déclaré à l'express mercredi dernier qu'il est toujours au PTr, il a fait état d'un malaise parmi les Rouges. Devanand Ritoo, ancien colistier de Navin Ramgoolam, s'accorde lui un temps de réflexion avant de préciser sa position. C'est sans doute après cette trêve observée à l'occasion de Maha Shivaratree qu'il s'exprimera, à moins qu'il ne soit forcé à le faire avant le 18 février...

Satish Faugoo, lui, attend de pied ferme le comité disciplinaire pour dire ses quatre vérités sur ce qui se passe au PTr. Pour l'heure, il demeure encore un dirigeant du parti, nous a-t-il déclaré vendredi. Toutefois, certains affirment qu'ils auraient souhaité qu'au lieu d'un comité disciplinaire, le parti nomme un comité de médiation, étant d'avis que cela pourrait facilement régler les différends.

Avec ce comité disciplinaire et l'intention de Satish Faugoo de tout déballer, le parti risque de connaître d'autres soubresauts, avouait un membre en vue du parti à qui nous avons parlé hier. Selon lui, il n'y a pas que ceux dont les noms ont été cités plus haut qui sont en dissidence avec le parti. Il y en aurait trois ou quatre autres, dont un en particulier, qui pourrait provoquer une mini tempête, s'il décide d'imiter Satish Faugoo. Notre interlocuteur affirme que ce "vieux" politicien est solidaire de ce dernier et il ne serait pas étonné qu'il soit le meneur d'une aile rebelle.

Est-ce que le New Labour sortira de cette fronde ? "Appelez cela comme vous voulez, cela aura un certain impact sur le parti et tout laisse croire que certains iront négocier avec le Mouvement socialiste militant (MSM), d'autant que le leader du parti soleil a toujours souhaité un tel développement... " Du coup, il estime que le PTr sera fragilisé, surtout en vue de ses négociations avec le Mouvement militant mauricien (MMM) et le Parti mauricien social-démocrate (PMSD).

Notre interlocuteur pense toutefois que Navin Ramgoolam, en tant que politicien rusé, a plus d'un tour dans son sac. Ceux qui savent interpréter les déclarations du chef de file des Rouges connaissent ses intentions, fait-il valoir. Selon ses dires, il ne restera pas longtemps comme leader du parti et s'il redevient Premier ministre, ce ne sera pas pour cinq ans. Son dauphin sera sans doute Arvin Boolell. Une annonce publique en ce sens donnera sans nul doute un nouvel élan de confiance aux membres du parti mais aussi à ses alliés de demain. Mais comme l'a souligné notre interlocuteur, Navin Ramgoolam a les clefs en main et lui seul peut éviter que d'autres secousses n'ébranlent le PTr.

En attendant, le parti a prévu un congrès le 26 février à l'auditorium Octave Wiéhé à Réduit pour marquer son 87e anniversaire donc. Un rendez-vous qui est attendu avec beaucoup d'impatience non seulement par les Rouges mais également par d'autres partis, des alliés probables, de même que son adversaire direct, le MSM.