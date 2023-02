Soudan: Daffalla Al-Haj rencontre le Chef de la Commission de l'UA

Khartoum — Le Ministre Suppléant des Affaires Etrangères, Ambassadeur Daffalla Al-Haj Ali, a rencontré aujourd'hui, Dimanche, dans son bureau, le Président de la Commission de l'Union Africaine (UA), S.E. Moussa Faki Mahamat, au début de sa visite officielle au Soudan, dans le cadre des consultations continues entre le Soudan et l'Union Africaine et du suivi les développements dans le processus politique.

Le Président de la Commission de l'UA est accompagné de S.E. Bankole Adeoye commissaire pour la paix et la sécurité, Mohamed Al-Hassan Ould Labat chef du bureau exécutif et conseiller du Président de la Commission, et de l'Ambassadeur Mohamed Belaish, représentant de l'Union Africaine au Soudan.

Le ministre suppléant a informé la délégation des derniers développements du processus politique, notant l'incompatibilité des sanctions et des mesures coercitives avec l'esprit du principe d'unité et de solidarité africaines prôné par les pères fondateurs de l'Union Africaine, et a souligné le rôle important joué par le Président de la Commission et le commissaire pour la paix et la sécurité pour soutenir la transition au Soudan au lieu de suspendre son activité.

Le ministre suppléant a appelé à la nécessité de réformer le système de l'Union Africaine pour qu'il soit plus conforme aux mécanismes internationaux, notamment au Conseil de Sécurité des Nations Unies, qui permet aux pays de discuter leurs questions devant le Conseil de manière à parvenir à des solutions satisfaisantes.

Pour sa part, le Président de la Commission de l'UA a exprimé l'importance du retour du Soudan dans la famille Africaine, par rapport au rôle positif que le Soudan joue dans la région, soulignant ce qui a été mis en avant lors de la réunion, expliquant qu'il est en train de rencontrer le leadership de l'État et les forces politiques au cours de la visite, pour s'informer sur les développements et assurer l'élargissement de la base de la participation.