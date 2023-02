Ile Maurice: Maneesh Gobin - Barreau, photo, ciao

Il a pris - un peu trop vite - la porte de sortie après sa conférence de presse mercredi, laissant les journalistes sur leur faim. Un bras de fer verbal qui a suscité bien des commentaires, l'attitude de l'Attorney General ayant été largement commentée voire raillée. Qui est donc l'homme à la barbe blanche et noire?

Nous sommes le 14 septembre 2017. Maneesh Gobin, avocat de profession, est nommé au poste d'Attorney General quand Ravi Yerrigadoo est emporté par une tempête appelée l'Affaire Bet365. Quand il débute sa carrière politique en 2014, Maneesh Gobin compte 21 ans au barreau. Il défendra Pravind Jugnauth poursuivi en cour intermédiaire dans l'affaire MedPoint. Très proche du parti soleil, son nom circulera dans un complot allégué visant à faire partir l'ex-managing director d'Air Mauritius, Nirvan Veerasamy, en 2009.

Habitant de Curepipe, Maneesh Gobin est élu en tête de liste dans la circonscription no 13, Rivière-des-Anguilles- Souillac, le 22 décembre 2014. Il succède à Mahen Jhugroo au poste de Chief Whip le 25 janvier 2015, quand celui-ci devient ministre des Collectivités locales. Il présidera également le comité parlementaire de l'Independent Commission Against Corruption. Après son LLB Hons, Maneesh Gobin s'installe à son compte et se fait connaître lors du procès MedPoint donc. En tant qu'avocat, il était un ardent défenseur du droit à l'information et participait même à des débats et conférences sur la liberté de la presse. Il plaidait en faveur d'une Media Commission et d'une loi autorisant l'accès du citoyen à l'information. Il a été senior district magistrate et a été sollicité à plusieurs reprises pour être returning officer aux élections générales. Son expérience a également été réclamée par l'Union africaine comme observateur lors de divers scrutins.

Affaire MK

Le nom de Maneesh Gobin est cité en 2009 dans une affaire de complot allégué contre l'ex-managing director d'Air Mauritius, Nirvan Veerasamy. Le 10 janvier de la même année, l'extrait d'un enregistrement est publié par Samedi Plus, alors dirigé par Rudy Veeramundar - qui était jusqu'à récemment responsable de la com' du Premier ministre. Il s'agit selon le journal d'une conversation entre la commissaire de l'ICAC d'alors, Indira Manrakhan, Dan Maraye et Sanjay Bhuckory.

Indira Manrakhan avait invité ce dernier qui l'avait sollicitée pour lui faire des révélations sur la compagnie nationale d'aviation. Selon le rapport de sir Victor Glover, Maneesh Gobin, un ancien Chief Legal Counsel de l'ICAC, aurait conseillé à cette dernière d'enregistrer la rencontre parce qu'elle n'avait pas d'expérience dans le domaine.

Son père, un ancien rouge

Maneesh Gobin est marié à Yonesha Sahye, qui occupait le poste de lead analyst au sein de la Financial Services Commission. Peu après la nomination de son époux comme Attorney General, la jeune femme se verra confier de nouvelles responsabilités. Elle serait devenue team leader de l'Enforcement Commitee et manager du département Anti-Money Laundering/Countering the Financing of Terrorism. Le père du ministre, Vishwadeo Gobin, un ex-enseignant, ex-parlementaire PTr et ex-présentateur à la Mauritius Broadcasting Corporation avait, lui, décliné en août 2020 une nomination au poste de chairman du Mahatma Gandhi Institute et du Rabindranath Tagore Institute.

Sinon, on apprend que les passe-temps de l'Attorney General sont les voyages, la natation et les randonnées...